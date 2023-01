Selvaggia Lucarelli fa una battuta, Chiara Nasti la fraintende e la umilia, il web in massa con la Lucarelli

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli e Chiara Nasti, botta e risposta sui social. Il giudice di Ballando pubblica un post ironico che Chiara non capisce.

Selvaggia Lucarelli non riesce proprio a non commentare ciò che coglie la sua attenzione, sia in positivo ma spesso in negativo. Ebbene si, proprio nelle scorse ore sui social non sono passate inosservate le Instagram Stories della giudice di Ballando con le stelle e di Chiara Nasti, la famosa influencer diventata mamma soltanto da pochi mesi.Ma cosa è accaduto tra le due donne che già in passato se ne sono dette di tutti i colori?

Selvaggia Lucarelli commenta un articolo di Vanity Fair su Chiara Nasti

Proprio quest’ultima, negli ultimi mesi ha condiviso davvero tantissime foto e video del figlio Thiago, nato soltanto qualche mese fa. Selvaggia avrebbe ripostato sul suo profilo un articolo estratto dalla rivista Vanity Fair, in cui si facevano gli auguri alla Nasti che proprio domenica ha compiuto 25 annni. Peccato che nella foto allegata, non ci fosse quella dell’influencer ma della principessa Carolina di Monaco. Così, Selvaggia avrebbe pubblicato l’immagine scrivendo un commento piuttosto ironico e per certi versi divertente.

Nessun attacco a Chiara, ma l’influencer non capisce l’ironia e si scaglia contro la Lucarelli

“Sempre detto che la maternità fa invecchiare di 40 anni in una botta“. Peccato però che la stessa Chiara non ha per niente capito l’ironia della Lucarelli ed ha pensato che quest’ultima l’avesse attaccata ancora una volta, visto che questo era già avvenuto in passato. «Selvaggia Lucarelli è ossessionata dalle donne in generale. Lei in gravidanza è ringiovanita?», queste le parole di Chiara Nasti che ha fatto anche una gaffe attaccando la Lucarelli visto che quest’ultima proprio questa volta non aveva l’intenzione di attaccarla.

I commenti sotto al post

Diversi i commenti arrivati sotto al post della Lucarelli, da parte di utenti che hanno sicuramente capito la sua ironia ed hanno sorriso insieme a lei. Molti utenti invece, hanno scritto sotto il post di Chiara, facendole presente che forse aveva frainteso le parole del giudice di Ballando con le stelle. Chiara, ad ogni modo, ha festeggiato il suo compleanno con gli amici e parenti più intimi. Alla festa presenti anche Ciro e Jessica Immobile, scelti da Chiara e da Mattia Zaccagni come il padrino e la madrina del loro bambino.