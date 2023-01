Madame, supera gli esami di guida, posta il “Foglio rosa” e il popolo del web la umilia

0 SHARES Condividi Tweet

Madame ancora al centro delle polemiche. La cantante prende la patente e lo scrive su Twitter Il popolo del web ironizza.

Madame, una delle cantanti più chiacchierate degli ultimi tempi è tornata sotto i riflettori. Qualche mese fa è sorta una polemica infinita, dopo che è venuta fuori la notizia secondo la quale la cantante non si sarebbe sottoposta alla vaccinazione anti-Covid, con “green pass falso”, valido per la partecipazione al Festival di Sanremo. Si è parlato di possibile squalifica per la cantante, che però sarà regolarmente in gara al Festival di Sanremo 2023 che avrà inizio tra pochi giorni ormai. In queste ore, la cantante ha fatto una comunicazione che ha lasciato tutti piuttosto sorpresi. Madame pare che abbia deciso di prendere la patente e lo ha fatto sapere su Twitter. Non sono mancate le reazioni da parte dei vari utenti.

Madame, la cantante comunica di aver fatto un passo importante

Madame, la cantante in gara al prossimo Festival di Sanremo 2023 in queste ore ha voluto fare un passo importante per se stessa. La 21enne ha preso la patente e lo ha comunicato proprio lei su Twitter, scrivendo “foglio rosa”. Da ieri infatti, Madame potrà esercitarsi alla guida per poter prendere finalmente la patente di guida.

La cantante prende la patente, sui social scoppia l’ironia

Dopo aver letto la notizia, in molti sembra che abbiano ironizzato, commentando il post.”E fu così che a Milano fecero i marciapiedi di gomma”, queste le parole di un utente.”Questo è vero almeno?”, queste ancora le parole di altri utenti riferendosi alla vicenda del green pass falso. Un altro utente, infatti, sarebbe stato ancora più chiaro, scrivendo “E’ come il green pass?“. La cantante non ha replicato e non ha commentato in alcun modo l’ironia dei suoi fan.

La questione green pass, Madame indagata

Ricordiamo, come abbiamo già avuto modo di anticipare, che Madame è al momento indagata nell’inchiesta della procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti-Covid. Tutto è venuto fuori quando lo scorso febbraio è avvenuto l’arresto di alcuni medici, ovvero Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e tra i vari pazienti in cura nei loro studi pare che ci fosse proprio quello di Francesca Calearo, il vero nome di Madame e poi ancora della tennista Camila Giorgi. Stando a quanto ipotizzato dagli inquirenti, la cantante potrebbe essersi procurata il green pass in modo non proprio “regolare”. “Sono nata e cresciuta in una famiglia che per fari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. Non solo non ho eseguito il vaccino per il Covid ma non ho altri vaccini. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali. Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid, i miei ci cascano“. Questa l’ammissione di Madame.