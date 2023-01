Chanel Totti, le foto che posta sono di affetto per Noemi Bocchi

0 SHARES Condividi Tweet

Chanel Totti si lascia fotografare nella casa di papà Francesco e Noemi Bocchi. Il gesto d’amore nei confronti della compagna di suo padre.

Chanel Totti, la figlia di Francesco e di Ilary Blasi in questi ultimi tempi è diventata una vera e propria star del web, visto che i suoi profili su Tik Tok e su Instagram continuano a crescere giorno dopo giorno. Complice anche la situazione che si è venuta a creare in casa, vista la separazione dei genitori, Chanel è stata sempre più spesso sotto i riflettori ed in questi mesi ha condiviso sui suoi profili, soprattutto su Tik tok vari post che di certo non sono passati inosservati al popolo del web. E’ stata anche criticata in diverse occasioni per via del suo aspetto fisico.

Chanel Totti, in questi mesi è diventata una star dei social

In diverse circostanze, la figlia di Francesco ha cercato forse di mostrare più anni di quelli che effettivamente ha. La secondogenita della conduttrice Ilary Blasi e Francesco Totti, proprio nelle scorse ore ha postato su Instagram una foto che di certo non è passata inosservata, ovvero una foto di se all’interno della nuova abitazione del padre e della nuova compagna Noemi Bocchi.

La figlia di Francesco e Ilary si lascia fotografare nella nuova casa di Totti e Noemi Bocchi

Mentre mamma Ilary si trova in Trentino insieme alla sua famiglia, alcuni amici fidati e il nuovo compagno Bastian, Chanel ha deciso di trascorrere un pò di tempo con il papà. Chanel, si è lasciata così fotografare all’interno della nuova abitazione del padre, dove Francesco è andato da poco a vivere con la sua nuova compagna Noemi Bocchi. La giovane ha pubblicato così una storia su Instagram, dove si è mostrata seduta al tavolo della sala che si affaccia sulla terrazza dell’appartamento sito in Roma Nord.

Il cagnolino di Noemi nelle Instagram stories di Chanel

In una di queste storie è apparso anche il cagnolino di Noemi, che Chanel chiama “amore”, facendo anche ben intendere di aver un ottimo rapporto con la compagna del padre. Chanel ha sicuramente accettato quello che è accaduto tra i suoi genitori, con maturità e lo ha dimostrato bene in questi mesi.