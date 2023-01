C’è posta per te, il postino rivela un retroscena: “Cosa accade quando il destinatario della busta non risponde”

0 SHARES Condividi Tweet

Cosa accade se il destinatario della busta a C’è posta per te non risponde? A rispondere è stato il postino Giovanni Vescovo.

C’è posta per te è senza dubbio uno dei programmi più amati della televisione italiana praticamente da sempre. Ogni puntata è sempre un grandissimo successo e sono sempre milioni i telespettatori che seguono con grande affetto e costanza. Adesso, un nuovo postino del programma, ha voluto raccontare quello che è il suo ruolo ed ha anche svelato un retroscena inedito sul programma in questione. Il postino è Giovanni Vescovo, il quale si è lasciato andare ad un’intervista a Tv sorrisi e canzoni. Ma cosa ha riferito?

C’è posta per te, un nuovo postino svela importanti retroscena sul programma

Un nuovo postino di C’è posta per te, Giovanni Vescovo ha deciso di raccontarsi e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Tv sorrisi e canzoni. Il programma di Maria De Filippi è senza dubbio uno dei più amati di sempre ed uno dei più seguiti e tutti noi ne conosciamo il meccanismo che sostanzialmente è sempre lo stesso e non è mai cambiato. Il format, come ben sappiamo, prevede che Maria racconti una storia e che tra il mittente ed il destinatario ci sia una busta. Il destinatario viene raggiunto proprio da un postino che lo raggiunge in sella ad una bici.

Giovanni Vescovo, il postino del programma di Canale 5 si racconta

Molti si sono sempre chiesti che cosa accade durante la consegna della posta e se veramente è così tanto facile trovare la persona a cui la posta è indirizzata, così come viene mostrato. Ed ancora, qualcuno si è anche chiesto se cosa accade quando la persona non si trova. A rispondere a tutti questi quesiti ci ha pensato proprio lui Giovanni Vescovo il nuovo postino di C’è posta per te.“Ho vissuto tante esperienze anche se ancora mi si è visto poco. Tra incontri con persone timidissime e altre che hanno fatto resistenza, me ne sono già successe di tutti i colori”. Questo quanto dichiarato dal 30enne, che abbiamo avuto modo di conoscere qualche anno fa a Uomini e Donne, come corteggiatore di Sonia Lorenzini.

Le indiscrezioni sul format

“Se il destinatario dell’invito non apre la porta? Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, ma senza diventare troppo invadente. In fondo il mio compito è quello di consegnare un invito, non c’è alcun obbligo di raggiungere poi la trasmissione se la persona non se la sente“. Queste ancore le sue parole, svelando così dei retroscena inediti sul famoso programma di Canale 5. Capita, quindi, che il destinatario non accetti l’invito ed in questo caso sicuramente il postino non può fare nulla se non accettare questa decisione. “In fondo ho un cuore tenero (ride). Ultimamente mi sono commosso così tanto che mi sono dovuto calmare e riprendere per qualche minuto: stavo uscendo in video con gli occhi gonfi di lacrime. Avevo il cuore a pezzi. Perché il programma racconta un po’ le storie di tutti noi, con i nostri problemi e le difficoltà che abbiamo”.