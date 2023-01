Oggi è un altro giorno, Serena Bortone senza freni con Amadeus: “Ecco cosa dovrebbe fare al festival”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno la conduttrice Serena Bortone e il gruppo musicale i Camaleonti hanno rivolto una particolare richiesta ad Amadeus.

Anche oggi è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, e proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice ha ospitato il gruppo musicale i Camaleonti che hanno colto l’occasione per lanciare un appello al conduttore del Festival di Sanremo. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

I Camaleonti ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Tutti negli anni ’60 e ’70 hanno conosciuto ed apprezzato la nota band musicale denominata i Camaleonti che grazie alla loro musica sono riusciti a vendere non solo in Italia ma anche in altri Paesi del mondo ben 30 milioni di dischi. Il gruppo musicale in questione nel corso dei mesi scorsi è stato colpito da un brutto lutto in seguito alla scomparsa dell’artista Tonino Cripezzi che hanno voluto ricordare proprio nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda oggi pomeriggio. Ed è stato proprio nel ricordare il collega e amico scomparso che i Camaleonti hanno voluto lanciare un particolare appello al conduttore e Direttore Artistico del Festival di Sanremo 2023 Amadeus.

L’appello della band ad Amadeus

Tonino Cripezzi si è spento lo scorso 3 luglio 2022. Un lutto improvviso che ha colpito la band che proprio in occasione dell’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno ha voluto fare una particolare richiesta ad Amadeus. Ovvero quella di ricordare il collega nel corso della prossima edizione del Festival di Sanremo il cui inizio è previsto per il 7 febbraio 2023. In modo particolare Livio Macchia si è rivolto al conduttore precisando che se da una parte è giusto che abbia scelto di ricordare Stefano D’Orazio con i Pooh ecco che allo stesso tempo vi sono altri artisti scomparsi che meritano di essere ricordati. Tra questi non solo Cripezzi ma anche Peppe Salvadori dei Dik Dik e Vittorio De Scalzi dei New Trolls, persone che hanno dato un contribuito molto importante alla musica italiana. Parole queste alle quali si sono aggiunte anche quelle di Serena Bortone che è intervenuta rivelando che la memoria è importante e precisando che Livio Macchia ha fatto bene a fare tale proposta. “Sono artisti che vanno ricordati”, ha poi aggiunto la conduttrice.

Il racconto drammatico del gruppo sulla morte di Cripezzi

Livio Macchia e gli altri componenti del gruppo hanno poi continuato l’intervista raccontando i drammatici momenti legati alla morte di Cripezzi. Hanno rivelato che fino alla sera prima erano insieme a ridere e scherzare e la mattina dopo non avendo più sue notizie hanno chiesto aiuto alla donna delle pulizie per poter entrare all’interno della sua camera dove poi purtroppo hanno trovato l’artista privo di vita.