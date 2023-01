Sanremo 2023, Ornella Vanoni diretta con Amadeus: “Ecco come si è comportato”

0 SHARES Condividi Tweet

Ornella Vanoni nel corso di una recente intervista rilasciata su RTL 102.5 ha colto l’occasione per difendere Amadeus rivelando che a Sanremo non vi è mai stata alcuna discriminante per le donne.

Il Festival di Sanremo 2023 avrà inizio tra pochi giorni e il conduttore e Direttore Artistico Amadeus si trova ogni giorno a dover rispondere a critiche e polemiche. Ad intervenire in sua difesa nel corso delle scorse ore è stata la celebre artista italiana Ornella Vanoni che nel corso di un’intervista ha colto l’occasione per commentare la prossima edizione del Festival della Canzone italiana esprimendo delle belle parole nei confronti del conduttore.

Il commento di Ornella Vanoni sul Festival di Sanremo 2023

Il 7 febbraio 2023 avrà inizio su Rai 1 la nuova edizione del Festival di Sanremo di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime settimane. Molti coloro che sono intervenuti per esprimere il proprio pensiero, e tra questi anche l’artista Ornella Vanoni che intervistata da RTL 102.5 nel programma Non Stop ha espresso il suo pensiero sul cast della nuova edizione del Festival rivolgendo anche un dolce pensiero ad Amadeus. Nello specifico la Vanoni ha commentato la presenza di poche donne in gara al Festival affermando che se da una parte è vero che non vi è molta presenza femminile ecco che allo stesso tempo ha voluto chiarire che secondo lei non vi è stata nessuna discriminazione. Secondo la Vanoni la scelta è legata semplicemente al fatto che dopo aver ascoltato i brani Amadeus ha preferito di più quelli degli uomini ma, ha aggiunto “Non c’è mai stata una discriminante per le donne a Sanremo…”.

Il pensiero dell’artista sul Festival di Amadeus

La celebre artista ha poi colto l’occasione per fare un confronto tra il Festival di Amadeus e il Festival del passato precisando che oggi è completamente diverso. In particolare la Vanoni ha definito il Festival di oggi più giocoso mentre invece un tempo era in bianco e nero. Inoltre ha aggiunto che oggi il Festival è fatto di incontri, interviste, moda e le vallette sono delle donne molto belle.

Particolare annuncio della Vanoni

Ornella Vanoni, da sempre considerata una delle artiste italiane più amate, ha poi concluso la sua intervista rivelando di non avere più intenzione di partecipare come concorrente al Festival di Sanremo perché molto ansiosa. Ma come ospite accetterebbe molto volentieri di calcare il palco del Teatro Ariston. La Vanoni ha inoltre rivelato che seguirà con molta attenzione la nuova edizione della kermesse musicale ed in particolar modo farà il tifo per Gino Paoli presente nel corso di una delle serate come ospite.