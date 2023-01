Uomini e Donne, Gianni umilia Gemma: “Che brutta figura che hai fatto”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda nel pomeriggio di oggi la dama Gemma Galgani è stata attaccata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

A Uomini e Donne non mancano mai le polemiche e le discussioni, ed infatti anche nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di oggi i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo duro scontro tra Gemma Galgani e gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Nuove polemiche e discussioni a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi pomeriggio Maria De Filippi ha rivelato che la dama Gemma Galgani non ha accettato un regalo ricevuto da Pamela dietro le quinte della trasmissione. Un regalo fatto per scusarsi per l’atteggiamento avuto proprio nel corso delle puntate precedenti. Le parole espresse dalla De Filippi hanno fatto molto arrabbiare Tina Cipollari che non ha perso l’occasione di scagliarsi contro la dama affermando “Che maleducata”. Ma Gemma ha provato a difendersi da tali accuse affermando che prima di dire qualcosa e di offendere qualcuno bisogna pensarci bene. Ma non solo, la Galgani ha poi voluto precisare di non aver sentito sincero tale gesto e ha aggiunto “Mi è sembrato compensare qualcosa”.

Gianni Sperti e Tina Cipollari contro Gemma Galgani

Ad un certo punto anche Gianni Sperti è intervenuto sulla questione esprimendo il suo pensiero ed affermando che il fatto che abbia fatto tale gesto dietro le telecamere testimonia quanto questo sia stato sincero. Ma Gemma ha voluto chiarire che in realtà non è riuscita ad accettare il fatto che Pamela sia stata aggressiva nei suoi confronti. E ha voluto precisare di essere rimasta molto delusa da quanto successo proprio perchè da parte di Pamela non si aspettava una reazione del genere. Tina Cipollari ha sottolineato ancora una volta il suo pensiero definendo la reazione della Galgani esagerata mentre invece Gianni si è scagliato contro la donna affermando “Hai fatto una brutta figura alla tua età, dovresti essere più solidale”.

Il duro commento dell’opinionista: “Ti ha liquidata”

In studio ha poi fatto il suo ingresso Alessandro Sposito che non solo ha annunciato di aver chiuso la sua frequentazione con la Galgani ma ha anche colto l’occasione per difendere Pamela mentre invece Gemma ancora una volta ha precisato che bisognerebbe prestare attenzione alle parole dette. Gianni ha poi concluso scagliandosi contro la dama alla quale si è rivolta affermando “Stai parlando del niente, ti ha liquidata”.