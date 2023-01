Che tempo che fa, Carlo Cracco risponde Fabio Fazio: “Ecco perchè sono dimagrito”

0 SHARES Condividi Tweet

Carlo Cracco parla a Che tempo che fa e presenta il nuovo programma Dinner Club. Lo chef parla e spiega il perchè.

Carlo Cracco nella serata di ieri è stato ospite della puntata di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che va in onda su Rai 3. Ospite della puntata di ieri del 29 gennaio il famoso chef veneto Carlo Cracco, ex protagonista del programma Masterchef. Come sempre, presente anche la spalla destra del conduttore, ovvero Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli seppur in collegamento da casa sua. Il cuoco era presente in puntata per presentare l’edizione di Dinner Club, un programma di cucina che approderà molto presto su Amazon Prime Video. In molti hanno notato qualcosa di strano in Cracco, un aspetto diverso, ovvero molto più magro. Come mai?

Carlo Cracco a Che tempo che fa, il suo aspetto non convince Fabio Fazio

Carlo Cracco è apparso in tv a Che tempo che fa, ospite del programma di Fabio Fazio per presentare il programma Dinner Club, il programma di cucina che sarà presto disponibile su Amazon Prime Video. Carlo è arrivato in tv con un completo giacca e pantalone blu scuro ed una camicia color azzurro chiaro. Non appena entrato in studio, il conduttore Fabio Fazio ha fatto notare che il cuoco era diverso rispetto al passato.

Lo chef dimagrito, il conduttore chiede i motivi

Effettivamente il cuoco è sembrato dimagrito, ovviamente nulla di eclatante ma sicuramente più magro rispetto a poco tempo fa. “Sei dimagrito Carlo, come mai?“, avrebbe chiesto il conduttore. Il cuoco avrebbe risposto dicendo “Dicevo prima a lei forse troppo lavoro”. In questo botta e risposta sarebbe intervenuta la Littizzetto dicendo che anche Fabio in quest’ultimi tempi ha perso sei chili.

Dinner Club, ecco il nuovo programma di Carlo Cracco con Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli

Come già anticipato, il cuoco è arrivato in studio da Fabio Fazio per presentare la trasmissione Dinner Club. E’ stata definita una food travelogue, un mix tra esplorazione, viaggio e divulgazione del cibo. Carlo Cracco accompagnerà i vari concorrenti di questa stagione ovvero Antonio Albanese, Luca Zingaretti, Marco Giallini e Paola Cortellesi in giro per l’Italia e si riuniranno con due socie onorarie del Dinner Club. Chi? Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.