Festival di Sanremo, Maria De Filippi diretta: “A me sembra assurdo”

Maria De Filippi irrompe e parla del Festival di Sanremo. Nessuna polemica, ecco le parole della conduttrice di C’ è posta per te.

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte e di conseguenza non si fa altro che parlare di questo. Proprio in questi gironi a parlare della manifestazione canora più importante d’Italia è stata Maria De Filippi, la conduttrice di Canale 5 che è stata anche una delle protagoniste della manifestazione canora più importante d’Italia, qualche anno fa quando è stata chiamata da Carlo Conti, suo grande amico. Ma cosa ha riferito la conduttrice, la quale ha rilasciato un’intervista ai microfoni di FQ Magazine?

Festival di Sanremo, Maria De Filippi parla della manifestazione canora più importante d’Italia

Maria De Filippi nei giorni corsi ha rilasciato un’importante intervista ai microfoni di FQMagazine parlando anche del Festival di Sanremo. Ebbene, la conduttrice sicuramente con le sue parole ha voluto mettere a tacere tutte le polemiche sorte in questi giorni. “Mi sembra assurdo sentir parlare di sfida. Sarebbe presuntuoso da parte mia“, ha detto Maria che non teme assolutamente nessun confronto.

C’è posta per te in onda nella settimana del Festival? Ecco le parole di Maria

Sappiamo bene che quando va in onda il Festival, tutta la programmazione delle altre reti subisce dei cambiamenti. Sarà così anche per quest’anno? Sembra strano a dirsi, ma ci sono delle persone che non seguono il Festival di Sanremo. Cosa succederà al programma C’è posta per te, la puntata che andrebbe in onda proprio per la finale del Festival? Maria ha rotto il silenzio dicendo “Il mio editore ha chiesto legittimamente la messa in onda”. Questo vorrebbe dire soltanto una cosa, ovvero che il programma andrà in onda.

Anticipazioni e news sul prossimo Festival di Sanremo

Il pubblico potrà, quindi, scegliere se seguire la puntata finale del Festival oppure la puntata di C’è posta per te, il programma che sappiamo bene abbia un grandissimo successo. Si parla della presenza di un’ospite internazionale, una donna di origine italiana, ma non solo. Sul palco dell’Ariston ci saranno i Pooh che per l’occasione faranno una reunion e poi i Black Eyed Peas. Ospiti anche Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, che canteranno i loro più grandi successi. Prevista la presenza anche dell’attrice Elena Sofia Ricci ed il gruppo Maneskin.