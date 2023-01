Bella Ma’, Fiorello diretto con Pierluigi Diaco: “Se lo faccio per te lo devo fare anche per gli altri, quindi la mia risposta è no”, Diaco senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ha inviato a Pierluigi Diaco un particolare e breve messaggio tramite il quale, in modo molto simpatico, ha rivelato di non poter inviargli un video-messaggio diverso perché altrimenti dovrebbe farlo anche per altri programmi e amici.

Tutti amano Fiorello non solo per la sua bravura ma anche per la simpatia che lo contraddistingue e soprattutto per la sua spontaneità. La stessa mostrata nel video mandato in onda da Pierluigi Diaco nel suo programma Bella Ma’ e di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore.

Il video di Fiorello per Pierluigi Diaco

Bella Ma’, questo è il titolo del programma di Rai 2 condotto da Pierluigi Diaco e in onda tutti i pomeriggi dalle ore 15.25 alle ore 17.00. Un programma molto seguito dai telespettatori e al quale Fiorello ha spedito un particolare video-messaggio di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore. Nello specifico Fiorello, che ogni giorno colleziona sempre nuovi successi nel suo programma della mattina Viva Rai 2, si è rivolto al conduttore affermando “Ciao Diaco, io vi seguo quando posso il pomeriggio, perché siete all’orario della pennica”. Una battuta questa che non ha infastidito Diaco ma che al contrario l’ha fatto sorridere.

Le parole di Fiorello per il collega

Fiorello, che non perde occasione per mostrare tutta la sua ironia, si è poi rivolto al conduttore di Bella Ma’ rivelando che avrebbe sicuramente voluto mandargli un video-messaggio diverso ricco di parole carine per il suo programma e ricco di saluti. Ma purtroppo non ha potuto farlo. Il motivo? Fiorello ha voluto precisare “Non posso, perché se faccio il video per la tua trasmissione poi me lo chiedono gli altri amici. Sono tutti amici, quindi video niente”. Il comico si è quindi rivolto a Pierluigi Diaco dicendogli che può chiedergli tutto quello che vuole ma non il video perché non può assolutamente mandarlo.

La reazione di Pierluigi Diaco alle parole dello showman

Pierluigi Diaco si è offeso per le parole espresse da Fiorello oppure no? In realtà il conduttore è apparso quasi commosso. Nello specifico si è rivolto al noto arista siciliano affermando di non sapere bene come poterlo ringraziare sottolineando quanto sia importante per la televisione italiana. Ma allora come mai Fiorello ha inviato a Diaco questo breve messaggio? In realtà l’amatissimo showman è stato filmato da Domenico Restuccia che ha avuto modo di incontrare Fiorello proprio dopo il suo show strappandogli queste poche parole che per Diaco sono state un vero e proprio regalo.