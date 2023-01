La vita in diretta, Mughini fuori di sè: “Cretina”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda ieri si è tanto parlato del caso della bidella pendolare e a non passare inosservate sono state le parole espresse da Mughini.

Una nuova puntata de La Vita in Diretta è andata in onda ieri, giovedì 26 gennaio 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad una serie di scontri e polemiche legate in particolar modo alle parole espresse da Giampiero Mughini. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La polemica di Giampiero Mughini a La Vita in Diretta

La vita in diretta, programma condotto da Alberto Matano, è molto seguito dai telespettatori. Gli stessi che proprio nel corso della puntata andata in onda ieri hanno avuto modo di assistere ad alcuni scontri tra gli ospiti. Nello specifico presenti in trasmissione sono stati Francesca Barra, Luisella Costamagna, Barbara Alberti e Giampiero Mughini che hanno commentato alcune notizie di cui si è tanto parlato nel corso degli ultimi giorni. Una di queste è quella legata alla storia della giovane bidella che lavora a Milano ma vive a Napoli e che ha rivelato di fare ogni giorno avanti e indietro tra casa e lavoro in quanto non può permettersi l’affitto di una casa nel noto capoluogo lombardo. Molti coloro che hanno commentato, anche sui social, la vicenda. E se da una parte sono stati in tanti a mostrare solidarietà alla donna ecco che allo stesso tempo molti altri si sono scagliati contro la stessa. Mughini ad esempio ha commentato la vicenda affermando “I giornali vivono del rumore di fondo dei social, metà degli articoli scattano quando un cretino o una cretina dice una porcheria sui social!”.

La risposta di Luisella Costamagna alle parole di Mughini

Le parole espresse da Mughini hanno un po’ sollevato la polemica. E tra coloro che hanno subito replicato vi troviamo proprio Luisella Costamagna che ha voluto precisare che la responsabilità di quanto successo è da attribuire ai giornali che hanno diffuso la notizia senza prima verificarla. E solo dopo la diffusione sui giornali la notizia è poi finita in rete. Stessa opinione è stata espressa da Francesca Barra mentre invece la Alberti ha usato delle parole abbastanza dure per commentare la vicenda. E di preciso ha dichiarato “La morte di Cristo non è stata un grande affare, ma qui sta morendo la cultura“.

Il commento di Alberto Matano

Anche Alberto Matano ha voluto esprimere il suo personale pensiero sulla vicenda affermando che sono molti i dubbi. E di preciso molti si chiedono se sia una storia vera oppure no. Matano ha poi voluto precisare come la situazione per la giovane sia cambiata in pochi giorni. Infatti mentre all’inizio veniva solamente elogiata ecco che adesso si ritrova a dover fare i conti con terribili insulti sui social. E ha poi concluso affermando che la notizia in questione ha avuto un titolo che ha fatto tanto discutere e che è riuscito a far guadagnare a chi lo fa tramite i famosi ‘clic’.