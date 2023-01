Elodie, il brano di Sanremo dedicato a Marracash, scoppia il gossip

0 SHARES Condividi Tweet

Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi il brano intitolato Due con cui Elodie si esibirà sul palco del Teatro Ariston sarebbe dedicato all’ex fidanzato Marracash.

Il Festival di Sanremo 2023 si avvicina sempre di più e i suoi protagonisti si trovano spesso al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Nelle ultime ore ad esempio si sta tanto parlando di Elodie e del suo brano per il Festival che secondo quanto rivelato da Chi sarebbe una dedica all’ex fidanzato Marracash. Ma esattamente, per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.

La rivelazione di Chi sul brano di Elodie per Sanremo 2023

“Due“, è questo il titolo della canzone che Elodie porterà sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2023. E proprio a proposito di tale brano si è espresso il settimanale Chi lanciando una particolare indiscrezione di cui si sta tanto parlando. Nello specifico secondo quanto rivelato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini il brano sarebbe dedicato all’ex fidanzato Marracash. E a far pensare ciò sono alcune delle frasi presenti nel brano come ad esempio “Sapessi dirti basta / ma il cuore danza / per me le cose sono due / lacrime mie o lacrime tue”. La storia d’amore tra i due è stata infatti abbastanza passionale ma allo stesso tempo anche burrascosa. I due hanno collaborato a diversi brani, si sono sempre mostrati felici e innamorati ma ad un certo punto nell’autunno del 2021 hanno annunciato la fine della loro relazione lasciando senza parole tutti i fan.

La nuova vita di Elodie

L’artista però è riuscita a voltare pagina e con il trascorrere del tempo è poi riuscita a ritrovare la felicità al fianco di un altro uomo. Stiamo parlando del pilota motociclistico Andrea Iannone con il quale dopo alcuni mesi di relazione segreta ha scelto di uscire allo scoperto. I due infatti oggi non hanno paura di mostrarsi felici e innamorati e sempre il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha lanciato un particolare gossip. Nello specifico sembrerebbe che i due siano pronti ad andare a vivere insieme. “Il 2023 sarà l’anno in cui andranno a convivere, magari nella nuova casa di lei a Milano che, non a caso, stanno arredando insieme”, queste le parole scritte sul noto settimanale.

Il grande successo di Elodie nel privato e nel lavoro

Elodie quindi sembra proprio stia vivendo un vero e proprio momento d’oro non solo da un punto di vista professionale ma anche nella sfera del privato. La sua storia d’amore con il pilota Andrea Iannone infatti sembra procedere nel migliore dei modi e tra pochi giorni tornerà ad esibirsi sul palco del Teatro Ariston dove gareggerà tra i big in gara con il brano “Due”. Chissà, magari questo sarà l’anno del suo successo? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.