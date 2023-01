Geppi Cucciari senza freni sulla rivalità con Clerici e De Filippi: “Meglio se sto zitta”

0 SHARES Condividi Tweet

Geppi Cucciari nel corso di una recente intervista a Gente ha parlato del suo programma di Rai 3 intitolato Splendida Cornice e ha colto l’occasione per parlare della presunta rivalità con Maria De Filippi e Antonella Clerici.

E’ andata in onda nella serata di ieri, giovedì 26 gennaio 2023, una nuova puntata del programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari. E proprio quest’ultima si è di recente lasciata intervistare dal magazine Gente, intervista nel corso della quale ha colto l’occasione per esprimere il suo parere su alcuni colleghi e parlare della presunta rivalità con Maria De Filippi e Antonella Clerici.

La presunta rivalità tra Geppi Cucciari e due famose colleghe

Splendida cornice, è questo nello specifico il titolo del nuovo programma di Rai 3 condotto da Geppi Cucciari. Un programma di varietà culturale all’interno del quale ad avere spazio sono sia la cultura sia l’intrattenimento. Infatti a momenti di serietà si alternano momenti di spensieratezza caratterizzati da una serie di particolari siparietti. Proprio a proposito della trasmissione Geppi Cucciari si è espressa nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente. Intervista nel corso della quale la conduttrice ha fornito qualche anticipazione sulla sua trasmissione e parlato della presunta rivalità con due famosissime colleghe ovvero Antonella Clerici e Maria De Filippi. A tal proposito la Cucciari ha voluto chiarire “Come faccio a paragonarmi a loro? Da vent’anni fanno il 30% di ascolti su Rai e Mediaset. Io sto facendo il 5% su Rai3. Meglio se me ne sto zitta”.

Il commento su Bonolis e Jerry Scotti

Sempre nel corso della stessa intervista poi la Cucciari ha colto l’occasione per rivelare chi sono quei colleghi che apprezza in modo particolare. Ed è stato a tal proposito che ha fatto tre particolari nomi ovvero quello di Piero Chiambretti con il quale ha rivelato di sentirsi affine. Poi ha menzionato Paolo Bonolis rivelando di ammirarlo e di amare in particolar modo il suo eloquio. Ed in ultimo ha poi menzionato Gerry Scotti rivelando che un suo grande desiderio sarebbe quello di vederlo non in un quiz televisivo ma in un programma di intrattenimento. Tra le donne invece la Cucciari ha menzionato Paola Cortellesi per la quale ha espresso parole di elogio, poi Virginia Raffaele e Katia Follese.

La rivelazione sul suo grande sogno

In ultimo, sempre nel corso dell’intervista a Gente, ecco che Geppi Cucciari ha poi rivelato cosa vorrebbe fare in futuro parlando quindi di quello che ad oggi rimane ancora il suo grande sogno. La celebre comica, cabarettista, conduttrice ha rivelato “Amo la radio e la tv, dove posso essere me stessa. Il teatro però è una realtà meravigliosa e magica. E il cinema rimane il mio grande sogno.” E la speranza di chi ama seguirla è che possa realizzare questo suo sogno.