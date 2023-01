Oggi è un altro giorno, Serena Bortone parla di Barbara D’Urso e lei le risponde sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone nella sua trasmissione di Rai 2 ha pubblicizzato “Taxi a Due Piazze” ovvero lo spettacolo di Franco Oppini con protagonista anche Barbara D’Urso che sui social ha poi pubblicato un messaggio per ringraziare la collega.

Barbara D’Urso può sicuramente essere considerata tra i volti più importanti di Mediaset, e nello specifico di Canale 5. Molte infatti le trasmissioni da lei condotte su tale rete e proprio per tale motivo a molti sembra davvero tanto strano associare il suo nome a quello della Rai. Eppure è successo, ma vediamo nello specifico come mai.

Barbara D’Urso regina di Mediaset

Sono davvero tanti i programmi Mediaset ai quali Barbara D’Urso ha prestato il suo volto oltre che il suo talento. Tra questi è possibile menzionare Live Non è la d’Urso, Circus, Domenica Live. E poi ancora Pomeriggio 5, Grande Fratello, La Fattoria. Tutti programmi di grande successo seguiti dai telespettatori con grande passione ed entusiasmo. Pensare alla D’Urso su un’altra rete televisiva, ad esempio la Rai, a molti sicuramente può sembrare strano. Ed invece proprio nel corso della puntata di Oggi è Un Altro Giorno andata in onda ieri la conduttrice Serena Bortone ha mostrato proprio il volto della celebre collega.

Serena Bortone pubblicizza Barbara D’Urso su Rai 2

Nello specifico Serena Bortone ha ospitato nella sua trasmissione il noto artista italiano Franco Oppini che ha colto l’occasione per parlare del suo nuovo spettacolo teatrale. Uno spettacolo con il quale l’attore debutterà molto presto al teatro e per il quale nel corso degli ultimi mesi si è tanto impegnato. Stiamo nello specifico parlando dello spettacolo intitolato “Taxi a Due Piazze” pubblicizzato da Serena Bortone che ha mandato in onda la locandina con protagonista proprio l’amatissima collega di Canale 5 Barbara D’Urso. Nello show infatti, come ha ricordato la stessa conduttrice, saranno presenti oltre che Franco Oppini anche Giampaolo Gambi, Rosalia Porcaro e Barbara D’Urso. E il tutto andrà in scena presso il Teatro Nazionale di Milano.

La reazione della D’Urso

Ma, come ha reagito la D’Urso alla pubblicità avuta dalla Bortone su Rai 2? La celebre conduttrice di Canale 5 ha condiviso sui social un’immagine tratta proprio da Oggi è Un Altro Giorno con la sua locandina e ha colto l’occasione per ringraziare Serena Bortone. A proposito invece dello spettacolo nel corso di una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato che nella commedia interpreterà Stella ovvero “una tassista che è sposata con due uomini e deve districarsi fra le due case e i due mariti”. Il tutto però finirà quando verrà scoperta dalla polizia in seguito ad un incidente d’auto.