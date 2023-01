Maurizio Costanzo al veleno contro Marta Flavi: “Quale è stata la mia fortuna”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo ha voluto sottolineare l’importanza di aver incontrato Maria De Filippi, la sua attuale moglie

Maurizio Costanzo non smette mai di dire che è innamoratissimo della moglie, Maria De Filippi e che per lui è stata una fortuna averla incontrata. Prima di conoscere la De Filippi, il giornalista romano era sposato con Marta Flavi e quando ha rilasciato alcune dichiarazioni tutti hanno pensato che volesse mandare una frecciatina velenosa alla sua ex moglie. Vediamo cosa ha detto.

Maurizio Costanzo al veleno contro Marta Flavi

Maurizio Costanzo ha scritto autobiografia dal titolo “Smemorabilia- Catalogo sentimentale degli oggetti perduti” e, in occasione dal lancio di questo suo scritto, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente in occasione della quale ha detto: “Maria De Filippi fu una fortuna incontrarla”.

Maurizio Costanzo è stato sposato tre volte prima di incontrare e sposare Maria De Filippi: la prima con la fotoreporter Lori Sammartino, la seconda con Flaminia Morandi e, infine, con Marta Flavi.

Quando il giornalista gli ha chiesto cosa avesse il rapporto con la De Filippi in più rispetto a quello con la Flavi, Costanzo ha detto: “È una questione di fortuna, come tutti gli incontri sono questioni di fortuna. Io l’ho avuta con Maria, lei è speciale.”

E poi ha ricordato il primo incontro con la De Filippi: “Fu a Venezia, dove c’era stato un convegno televisivo e lei vi aveva partecipato come rappresentante di uno studio di avvocati”.

Costanzo ha poi detto: “Mi piace vivere, mi piacciono le persone che mi circondano.”

Qualche giorno fa, venerdì 19 gennaio, su Radio 101 nella sua trasmissione radiofonica “Facciamo finta che…” che Costanzo conduce insieme a Carlotta Quadri, il giornalista romano ha avuto ospite Amadeus che tra pochi giorni condurrà il Festival di Sanremo, oltre ad esserne il direttore artistico.

Costanzo gli ha detto: “Tu sei mostruosamente bravo … Hai fatto quattro grandi festival di Sanremo. Sei nato per fare il Festival. Poi sei anche fisicamente adatto”. E poi ha anche aggiunto: “Io ci andai una sola volta a coordinare le conferenze stampa di Sanremo e sono finito in quei corridoi maledetti che sono lì. Tu vai con il monopattino nei corridoi?”. E Amadeus: “Si sono lunghissimi. Secondo me li hanno fatti per le gambe di Baudo”. E Costanzo: “Anche io penso per quello”.