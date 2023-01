Selvaggia Lucarelli posta una foto e affonda Milly Carlucci, il web resta senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli, presenza fissa nella giuria di Ballando con le stelle, pare che stia pensando seriamente da non ricoprire più quel ruolo

Selvaggia Lucarelli ha sempre delle frasi ad effetto per tutti e battute taglienti e in questi mesi, da quando è finito Ballando con le stelle che quest’anno è stato condito con tantissime polemiche, sta mettendo in forse la sua partecipazione per l’edizione dell’anno prossimo. Vediamo quale è stato il suo ultimo indizio a favore della sua assenza in trasmissione.

Selvaggia Lucarelli posta una foto che fa capire che non ci sarà a Ballando l’anno prossimo

Da quando è finita l’ultima edizione di Ballando con le stelle, in tanti stanno mettendo in dubbio la partecipazione della Lucarelli in giuria l’anno prossimo perché sé stato evidente il suo malcontento in trasmissione per tante situazioni che si sono create ma anche perchè pare che con gli altri componenti della giuria non vada più d’accordo; anzi che i rapporti siano ormai pessimi. A proposito di una sua decisione circa il rifiuto di far parte della giuria anche l’anno prossimo per la prossima edizione, la Lucarelli ha postato una foto sui social che ha fatto pensare.

Infatti, sui social quando un suo follower le ha chiesto se ha intenzione di tornare a Ballando in giuria, lei ha risposto con la foto della Zingara, che in un programma Rai era interpretata da Cloris Brosca e che con la sua carta, “La luna nera!” faceva capire che non stava per accadere una situazione molto positiva.

Selvaggia e suo padre

Selvaggia Lucarelli, che si dedica tantissimo anche alla sua vita privata, ha scritto così su suo padre: “Ultimamente non gli va più bene nulla di quello che gli compro da mangiare, che poi è quello che mangiava prima e cioè minestre, ma improvvisamente, secondo lui non conosco più i suoi gusti. Gli metto in ordine le cose che non piega, non ripone, non lava e “hai fatto un macello ora non troverò più niente.”

E, ancora: “Non sente quasi più nulla, ci siamo sforzati di parlargli per mesi ma siamo tutti molto stanchi di gridare e la sua ostinazione nel non volere. È davvero difficile prendersi cura degli anziani perché come succede con i bambini molto piccoli, devi solo preoccuparti che stiano bene, senza aspettarti nulla in cambio se non ostilità inspiegabili.”

Selvaggia Lucarelli ha anche voluto dire la sua sul coming out di Federico Fashion Style e, sui social ha scritto: “Abbiamo deciso che va bene monetizzare su tutto, per cui direte voi perché dovrebbe essere strano che Federico si faccia pagare per il suo personale coming out? In realtà di strano non c’è nulla, di discutibile dal mio punto di vista molto. Se penso che un anno fa lo stesso Lauri si era fatto pagare da Ballando con le Stelle per portare in scena l’immagine dell’eterosessuale che si difendeva da ogni sospetto, anche irritandosi, e che ci presentava la famiglia tradizionale per fugare ogni dubbio. L’idea che la verità e la bugia sullo stesso tema abbia lo stesso prezzo non mi scandalizza, però mi avvilisce“.