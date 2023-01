Oggi è un altro giorno, Serena Bortone resta di ghiaccio per ciò che racconta l’ospite: “Cosa ho fatto a Sandra Milo”

0 SHARES Condividi Tweet

Enrico Lucherini, ospite nel salotto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone ha svelato un retroscena su Sandra Milo che ha davvero lasciato tutti senza parole.

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone sembra che la conduttrice sia rimasta piuttosto scioccata dalle parole di un suo ospite, ovvero Enrico Lucherini. Quest’ultimo è uno dei più famosi addetti stampa italiani. E’ stata un’intervista davvero molto interessante, ricca di tanti momenti esilaranti e non sono neppure mancati gli aneddoti ed i retroscena sulle grandi dive del cinema italiano come Lollobrigida e Loren ma anche Sandra Milo. E’ stato proprio su quest’ultima che l’ospite ha raccontato un retroscena che ha lasciato davvero tutti senza parole. Ma cosa ha riferito?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita Enrico Lucherini

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella giornata di ieri ha ospitato Enrico Lucherini, ovvero uno dei più grandi e famosi addetti stampa italiani. Quest’ultimo ha raccontato diversi aneddoti e retroscena legati a grandi donne del mondo del cinema e dello spettacolo, a cominciare da Gina Lollobrigida a finire a Loren e Sandra Milo.

L’aneddoto su Sandra Milo e la sua parrucca

Lucherini ha anche raccontato un aneddoto, di quando fece prendere fuoco alla parrucca di Sandra Milo. “La Milo camminava vicino ad un tavolino e doveva litigare con Terzieff. Io siccome già sapevo che non funzionava il film in sé ho detto ‘Senti Sandra passa di là’ sapendo che con i capelli così lunghi con la parrucca che aveva bastava un niente che prendeva fuoco e partì subito una fiammata. Le parrucche dell’epoca erano piene di fili, filetti il dolore è venuto più dallo strappamento della parrucca che non dall’incendio”. Queste le parole di Lucherini.

La gaffe di Lucherini su Sophia Loren

Lucherini sempre nello studio di Oggi è un altro giorno ha commesso una gaffe su Sophia Loren, dicendo “Ha fatto 10 anni di carcere”. La conduttrice è apparsa piuttosto dubbiosa, visto che sembrava quasi impossibile che una grande diva come lei potesse aver scontato una pena così grave per dei reati fiscali. A quel punto però l’ospite si sarebbe corretto dicendo che fece in realtà qualche giorno di carcere.