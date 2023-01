Mattino 5, ospite una furia contro Federica Panicucci: “Non è come dici tu”, gelo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri Adriano Aragozzini, grande amico di Gina Lollobrigida, ha litigato con molti ospiti e contestato la conduttrice Federica Panicucci.

Sono trascorsi pochi giorni da quando lo scorso 16 gennaio 2023 all’età di 95 anni si è spenta la celebre attrice italiana Gina Lollobrigida. E da quel momento non si è fatto altro che parlare della sua eredità. Anche nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda ieri si è discusso molto dell’argomento e ad intervenire in diretta è stato un caro amico dell’attrice che si è scagliato contro i giornalisti. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Grossa polemica per l’eredità di Gina Lollobrigida

Sono ormai diversi giorni che non si fa altro che parlare dell’eredità lasciata da Gina Lollobrigida morta pochi giorni fa. Tante le trasmissioni che si stanno occupando dell’argomento, tra queste anche Mattino 5 che proprio nel corso della puntata di ieri ha ospitato, anche se in diretta video, un carissimo amico dell’attrice ovvero Adriano Aragozzini. E proprio quest’ultimo non è riuscito a trattenere la sua rabbia dopo aver ascoltato le parole espresse da Francesco Javer Rigau il quale continua a sostenere che la Lollobrigida sia stata manipolata. Queste parole hanno fatto infuriare Aragozzini che si è scagliato contro i giornalisti. Nello specifico Aragozzini ha contestato la dignità di Rigau affermando che se una donna non ti vuole occorre andarsene. Si è poi rivolto ai giornalisti precisando “L’avete montata voi giornalisti questa faccenda facendo parlare Rigau…Non deve parlare…Deve scomparire…Dice menzogne…“.

Adriano Aragozzini contro Federica Panicucci

Federica Panicucci ha provato a replicare alle parole dell’uomo affermando di capire la sua agitazione ma precisando che tutti hanno il diritto di raccontare la propria verità. Parole alle quali Aragozzini ha risposto con molta fermezza affermando “No, no, no Federica…Ti contesto…Non è così…Non è assolutamente come hai detto tu…”. Aragozzini ha infatti voluto chiedere alla presentatrice come mai nessuno in Italia sostiene Rigau. Molti gli ospiti che hanno provato ad esprimere il proprio pensiero non riuscendoci, motivo per il quale la Panicucci in diverse occasioni si è trovata costretta a dover intervenire.

Il duro commento dell’amico di Gina Lollobrigida

Aragozzini, grande amico della Lollobrigida, ha litigato diverse volte con gli ospiti e proprio per tale motivo ha rivelato rivolgendosi direttamente alla conduttrice che se avesse saputo come sarebbe stato impostato il discorso non avrebbe mai accettato l’invito. Parole alle quali la Panicucci ha risposto con il sorriso affermando che le sue parole non sono vere in quanto avrebbe accettato lo stesso. E Aragozzini ha replicato che forse l’avrebbe fatto solamente per lei.