Fedez travolto dalle critiche per la risata legata alla scomparsa di Emanuela Orlandi, interviene il fratello di Emanuela

Il noto rapper italiano Fedez, marito di Chiara Ferragni, è stato travolto dalle critiche per aver sorriso parlando della scomparsa della quindicenne romana Emanuela Orlandi.

E’ finito al centro di una grossa polemica, nel corso delle ultime ore, il noto rapper italiano Fedez. Il motivo? Una comportamento considerato infelice avuto durante la diretta di Muschio Selvaggio e legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Fedez travolto dalle critiche

Non è sicuramente questa la prima volta in cui Fedez si ritrova travolto da critiche e polemiche ma sicuramente diverso è il motivo per il quale questa volta sta facendo tanto parlare di sè. Nel corso della diretta di Muschio Selvaggio, ovvero il podcast condotto insieme all’amico Luis Sal, sono diversi solitamente gli argomenti affrontati. E nel corso dell’ultimo appuntamento si è tanto parlato della serie Netflix intitolata Vatican Girl. E quindi si è parlato anche della scomparsa di Emanuela Orlandi ovvero la giovane di soli 15 anni scomparsa nel nulla nel giugno del 1983 e della quale niente si è più saputo nel corso degli anni successivi. Presente all’interno dello studio anche il conduttore Gianluigi Nuzzi.

Il comportamento di Fedez che hanno fatto infuriare il web

Nello specifico Fedez nel commentare la notizia della scomparsa della quindicenne non è riuscito a trattenere una risata considerata dal mondo social non solo immotivata ma anche fuori luogo. Molti sono stati infatti i commenti negativi espressi dagli utenti sui social, e ovviamente tutti non positivi.

I commenti degli utenti sui social

Nello specifico vi è stato chi su Twitter ha commentato chiedendo al rapper se al posto di Emanuela Orlandi ci fosse stata la figlia se avesse riso così tanto. Vi è stato poi chi ha commentato scrivendo “Questo su Emanuela Orlandi non è black humor. È schifo e basta”. Ma vi è stato anche chi ha commentato chiedendo che vengano presi provvedimenti nei confronti del rapper da parte della Rai e da parte di Sanremo. Nello specifico l’utente in questione ha commentato scrivendo “E adesso vediamo se quelli di Sanremo e della RAI, che fecero fuori Morgan per le dichiarazioni sulla cocaina, hanno le p… per fare altrettanto con uno che sghignazza mentre dice che Emanuela Orlandi non è mai stata trovata”. Il marito di Chiara Ferragni al momento non sembrerebbe aver replicato alla polemica ma non è detto che non scelga di farlo nel corso delle prossime ore.

Le dichiarazioni del fratello di Emanuela

Pietro Orlandi , il fratello di Emanuela, all’Ansa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto, me lo auguro, anche se ovviamente mi è dispiaciuto.

E poi ha continuato: “Non capivo cosa ci fosse da ridere dicendo ‘non l’hanno trovata, la stanno ancora cercando’. Credo che si tratti semplicemente di un momento di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale. Credo in questa vicenda che dura da quarant’anni vi siano atteggiamenti molto più gravi da parte di intere istituzioni che dovrebbero far indignare molto di più di una, seppur fuori luogo, risata”.