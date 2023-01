I soliti ignoti, Amadeus senza parole, il concorrente: “Ho lanciato una bomba”

0 SHARES Condividi Tweet

Amadeus a I soliti ignoti, il suo programma che va in onda ogni sera su Rai 1 ha svelato ancora alcuni dettagli sul prossimo Festival di Sanremo. Qualche sera fa in studio è arrivato un signore che ha rivelato tre indizi, raccontando di essere rimasto anche senza costume davanti a tutti, racconto che ha lasciato tutti senza parole.

Amadeus, I soliti ignoti e il racconto insolito del concorrente

Ebbene, nella serata di ieri, lunedì 23 gennaio 2023 è stata invece la volta dell’e militare che ha svelato un indizio davvero molto particolare. Anche in questo caso il racconto ha lasciato tutti senza parole, in primis il conduttore e poi anche le due concorrenti Alessandra e Federica, le sorelle che provengono da Torino.“Quando ho fatto il militare, durante la prova del lancio delle bombe, ho lanciato una bomba finta talmente lontana che non è mai stata ritrovata”. Queste le parole dichiarate dal Signor Carlo che ha lasciato stupito il conduttore Amadeus.

Amadeus rimane senza parole davanti al racconto dell’ignoto

Il conduttore avrebbe detto “Non si è più trovata? Menomale che era finta! Comunque, attenzione se qualcuno dovesse trovarla”. Vista la battuta, il pubblico non ha potuto far altro che ridere e sorridere. Poi il concorrente avrebbe dato l’indizio successivo. Il Signor Carlo ha poi sorpreso tutti facendo ironia sugli altri indizi. “Nonostante sia alto quasi 2 metri i miei amici mi chiamano Carletto”. Subito dopo è intervenuto Eugenio Franceschini famoso attore. Il conduttore presentando l’ospite avrebbe detto “Girata ad alta quota, in montagna, questa fiction è un racconto spettacolare fatto di suspance e sentimenti”.

Le parole dell’attore sulla fiction

L’attore sembra che abbia dato tante anticipazioni sulla serie tv Black out-vite sospese in onda su Rai 1. “Tutta la serie verte attorno ai rapporti che si vengono a creare in questa comunità”, ha spiegato ancora l’attore che è stato uno degli ignoti del programma di Amadeus che raccoglie sempre tanti successi.