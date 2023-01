Valeria Marini contraria all’interruzione di gravidanza volontaria, le parole della Lucarelli la stroncano

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini è stata ospite del programma Verissimo, dove ha parlato di tanti argomenti, alcuni di questi molto delicati come l’aborto. Nelle ore successive è arrivata la stoccata della Lucarelli.

Valeria Marini lo scorso fine settimana è stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. La soubrette ha voluto raccontare qualcosa sulla sua vita privata e nello specifico ha parlato della sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, poi, Valeria ha parlato di un tema molto delicato, ovvero l’aborto, dicendo di essere contraria all’interruzione volontaria di gravidanza. Viste le sue parole, Selvaggia Lucarelli non ha tardato a lanciare la sua solita stoccata, ovviamente sui social. Ma cosa ha riferito la conduttrice?

Valeria Marini a Verissimo parla dell’interruzione volontaria di gravidanza

Valeria Marini, la nota showgirl è stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin dove ha parlato di tanti argomenti alcuni di questi molti intimi e privati. Nello specifico, l’ex gieffina ha raccontato come procede la sua storia d’amore con il compagno Eddy Siniscalchi e poi ha anche palesato il suo pensiero sull’aborto. “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene”. Queste le parole dell’attrice e conduttrice che ha anche raccontato di essere rimasta incinta a 15 anni di un ragazzo più grande.

Il racconto di Valeria sull’aborto all’età di 15 anni

“Anche se io non sono favorevole all’interruzione di gravidanza assolutamente, però in quel caso era l’unica scelta altrimenti mi sarei trovata in grande difficoltà”. Tuttavia, le sue parole hanno scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli che sui social ha pubblicato un post piuttosto pungente e duro.

Selvaggia Lucarelli contro Valeria Marini

“Oggi ci insegna che l’aborto è sempre sbagliato tranne se abortisce lei”. Queste le parole di Selvaggia la quale ci è andata giù in modo piuttosto pesante. “Lei è contraria all’interruzione di gravidanza. Almeno da quando al governo c’è Giorgia Meloni”. La giurata di Ballando con le stelle, sarebbe andata avanti con il suo affondo, dicendo “Ma soprattutto lei proprio non è favorevole all’interruzione di gravidanza, ma in quel caso si è dimenticata di aver raccontato la sua altra interruzione di gravidanza”.