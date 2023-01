Luca Onestini una furia contro Giulia Salemi: “Legge solo i tweet negativi su di me per un motivo”

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Onestini nella notte subito dopo la puntata si è lasciato andare ad uno sfogo contro Giulia Salemi. Ma per quale motivo?

Luca Onestini è uno dei concorrenti della casa del Grande fratello più chiacchierati di questa edizione del programma di Canale 5. Nel corso dell’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Luca è stato attaccato duramente da Giulia Salemi. Dopo l’ennesimo attacco, Luca ha voluto dire il suo pensiero al riguardo, sostenendo che il trattamento a lui riservato dalla Salemi è dettato dal fatto che l’influencer sia amica di Soleil Sorge, la sua ex compagna con la quale i rapporti sono veramente ridotti ai minimi termini. Ma cosa ha detto Luca nel dettaglio?

Luca Onestini si scaglia contro Giulia Salemi

Luca Onestini, concorrente del Grande fratello vip si è scagliato contro Giulia Salemi nella serata di lunedì, dopo che quest’ultima ha letto una serie di tweet contro di lui. Nel dopo puntata, l’ex tronista si è sfogato con gli altri inquilini della casa. Luca avrebbe ribadito il suo concetto, ovvero che la scelta dei tweet da parte di Giulia è del tutto imparziale, perchè tenderebbe a leggere solo quelli negativi nei suoi confronti. Ma non finisce qui, visto che Luca avrebbe anche sostenuto che questo atteggiamento di Giulia è dettato dal fatto che quest’ultima sia amica di Soleil Sorge sua ex fidanzata con la quale continua ad avere un pessimo rapporto.

Lo sfogo dell’ex tronista nella notte

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla“. Queste le parole del concorrente il quale ha poi aggiunto “In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet li sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”. Al momento Giulia non ha replicato alle “accuse” di Luca e non sappiamo se lo farà prossimamente.

Le parole di Giulia

“Nel reality che ho fatto in Spagna era un po’ diverso come impostazione. Anche in Spagna mi facevano vedere solo cose negative e mi dicevano ‘eh vabbè ma facciamo vedere solo due tweet a testa’. Sì e io rispondevo ‘ma perché agli altri fate vedere uno bello e uno brutto’. Sì perché in Spagna facevano vedere due tweet a testa, uno positivo e uno negativo. Così sarebbe giusto e oggettivo”. Queste le parole di Giulia in riferimento alla differenza tra l’edizione spagnola alla quale ha preso parte lo scorso anno e quella italiana.