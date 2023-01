Roberta Bruzzone nella bufera, l’attore Claudio Santamaria una furia contro di lei: “Una bestialità ciò che ha detto”

0 SHARES Condividi Tweet

Claudio Santamaria nel corso delle scorse ore ha condiviso un lungo post di sfogo su Instagram contro la criminologa Roberta Bruzzone e le parole che quest’ultima avrebbe espresso nei confronti suoi e della moglie Francesca Barra.

Claudio Santamaria contro Roberta Bruzzone

Claudio Santamaria non è riuscito a trattenere la rabbia e proprio nelle scorse ore ha condiviso su Instagram un post social molto duro rivolto alla criminologa Roberta Bruzzone. Il tutto è accaduto a causa di una serie di audio di cui l’attore è entrato in possesso e che sembrerebbero avere come protagonista proprio la Bruzzone che avrebbe dichiarato che in realtà Santamaria e la moglie Francesca Barra avrebbero mentito sulla perdita del figlio avvenuta quattro anni fa. Quanto ascoltato ha quindi fatto infuriare l’attore che ha scelto di intervenire condividendo su Instagram un lungo e duro post di sfogo.

Il post social di Claudio Santamaria

Nello specifico Santamaria ha parlato di tali audio in cui la Bruzzone sembrerebbe aver offeso lui e la moglie sostenendo che abbiano mentito sulla perdita del loro bambino. “Pare che la notizia l’abbia inventata”, queste le parole riportate dall’attore che ha poi voluto precisare che solitamente decide di non commentare delle bassezze di questo tipo ma questa volta non è riuscito a non farlo in quanto davvero molto arrabbiato. Claudio Santamaria è stato molto duro nei confronti della Bruzzone ed infatti ha continuato il suo lungo post affermando di essere assolutamente sconvolto e arrabbiato per il fatto che una professionista come la Bruzzone che per lavoro si trova ad avere a che fare con i lutti e che quindi dovrebbe avere una certa sensibilità anche nei confronti delle famiglie abbia potuto pensare una cosa del genere. E ha anche aggiunto “Questo pensiero va oltre: rasenta la bestialità e il pettegolezzo più pericoloso…”.

Il duro commento dell’attore e la reazione della criminologa

Claudio Santamaria ha poi continuato il lungo post di sfogo rivolgendosi direttamente alle trasmissioni nelle quali la Bruzzone è solitamente presente come ospite e opinionista affermando di sperare che possano tenere in considerazione tale vicenda. E a proposito del dolore provato per la perdita del figlio ha poi concluso precisando “Abbiamo dovuto pure fare i conti con le schifezze partorite da una persona che ogni giorno viene invitata in tv giudicando fatti e persone…”. La Bruzzone come ha reagito a tali parole? Al momento la criminologa sembrebbe aver deciso di mantenere il silenzio.