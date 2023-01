Giulia Salemi risponde a Luca Onestini: “I tweet su di te sono terribili”

0 SHARES Condividi Tweet

Giulia Salemi decide di rispondere a Luca Onestini dopo lo sfogo dell’ex tronista. Ecco le parole dell’influencer.

E’ ormai scontro tra Giulia Salemi e Luca Onestini, dopo quanto accaduto nel corso dell’ultima puntata del Grande fratello vip. Ebbene, proprio nella serata di lunedì, durante la puntata del reality di Canale 5 Giulia ha letto dei tweet contro Luca. Quest’ultimo nella notte si sarebbe lasciato andare ad uno sfogo piuttosto pesante, parlando con alcuni coinquilini. Sembra che Luca fosse convinto del fatto che Giulia leggesse solo i tweet negativi e contro di lui, semplicemente perchè amica di Soleil Sorge, ovvero la sua ex con la quale i rapporti sono davvero pessimi. Ebbene, dopo lo sfogo di Luca è arrivata la replica da parte di Giulia Salemi.

Luca Onestini e Giulia Salemi ai ferri corti dopo l’ultima puntata del Grande fratello vip

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Luca Onestini nel corso dell’ultima puntata del reality di Canale 5 si è lasciato andare ad uno sfogo molto importante contro Giulia Salemi. L’ex tronista pare fosse convinto del fatto che Giulia leggesse solo i tweet negativi e contro di lui, semplicemente per farlo apparire sotto una luce diversa.

Lo sfogo di Luca

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. […] In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No non li scelgono gli autori! Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”. Queste le parole dichiarate da Luca parlando con alcuni suoi coinquilini. Ovviamente queste parole sono arrivate a Giulia Salemi, che ha risposto attraverso Twitter.

La replica di Giulia

“Caro Luca Onestini io scelgo i tweet e gli autori me ne passano solo alcuni. Ti assicuro che se passassero quelli che la maggior parte del web scrive su di te forse ti andresti a nascondere in sauna per una settimana. I miei sono i più buoni“. Queste ancora le parole dell’ influencer che in precedenza era stata accusata anche da Antonino Spinalbese, sempre per lo stesso motivo.