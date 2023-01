Lingo-Parole in gioco, Caterina Balivo fa una gaffe incredibile che il pubblico non le perdona

0 SHARES Condividi Tweet

Caterina Balivo si è resa protagonista nel corso delle scorse ore di una gaffe incredibile a causa della messa in onda di una puntata registrata di Lingo-Parole in gioco.

Lingo-Parole in gioco è il quiz televisivo di La 7 condotto da Caterina Balivo che va in onda dal lunedì al venerdì. Anche ieri quindi è stata trasmessa una puntata a causa della quale nel corso delle ultime ore si sta tanto parlando della conduttrice in quanto quest’ultima sembrerebbe essersi resa protagonista di una gaffe incredibile. Ma esattamente di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Caterina Balivo protagonista di una gaffe

Ogni giorno su La 7 vengono trasmesse alcune puntate di Lingo-Parole in gioco ovvero il quiz televisivo condotto da Caterina Balivo. Puntate non in diretta ma registrate e dato quanto accaduto nel corso della puntata trasmessa ieri a molti è nato il sospetto che in realtà le registrazioni siano abbastanza vecchie e non recenti. Il motivo? La conduttrice si è resa protagonista di una gaffe davvero clamorosa legata al mondo del calcio. E nello specifico sembrerebbe aver definito la Juventus una squadra vincente anche se le condizioni attuali sembrano essere diverse.

Il dialogo tra la Balivo e i concorrenti

A riportare quanto accaduto è stato il sito di Tv Blog. Durante i primi minuti della trasmissione ha fatto ingresso all’interno dello studio televisivo la coppia formata da Fausto e Beatrice. La Balivo quindi parlando con i due si è lasciata scappare alcune considerazioni legate al mondo del calcio e nello specifico sembrerebbe aver chiesto al concorrente Fausto se tifa Roma oppure no. Alla domanda ha risposto Beatrice rivelando che l’uomo non tifa Roma ma Juventus. E’ stato proprio a questo punto che la conduttrice ha dato una risposta che si è rivelata una vera e propria gaffe. Nello specifico la Balivo ha dichiarato “Hai fatto bene, è una squadra vincente. Non è che ha sbagliato. Soffrono di meno di voi romanisti.” Ovviamente le sue parole sono apparse a molti un po’ fuori luogo dati gli attuali risultati calcistici di entrambe le squadre. La Juventus infatti per il caso delle plusvalenze ha ottenuto una penalizzazione di 15 punti finendo al centro della classifica mentre invece proprio la Roma è riuscita a guadagnare qualche posizione.

Il caso delle puntate registrate

La gaffe della Balivo è quindi legata al fatto che la puntata probabilmente è stata registrata in un momento in cui per la Juventus la situazione era decisamente diversa e migliore. Ma questo non è il primo caso in cui una puntata registrata crea qualche polemica. Lo stesso è accaduto con Avanti un altro e la puntata nel corso della quale era presente un concorrente ucraino al quale il conduttore ha chiesto di tradurre la frase “Ricordati che devi morire” nella sua lingua. La puntata però è stata trasmessa nel momento in cui proprio in Ucraina è scoppiata la guerra con la Russia e quindi a molti telespettatori il siparietto è apparso fuori luogo motivo per il quale proprio Bonolis è intervenuto tramite social per chiedere scusa.