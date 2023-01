Oggi è un altro giorno, Simone Montedoro ci tiene a chiarire: “Non è vero ciò che si dice su di me”

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Montedoro è stato ospite a Oggi è un altro giorno nella giornata di ieri facendo un importante chiarimento. “Non sono in fin di vita”.

Nella giornata di ieri, martedì 24 gennaio 2023 Simone Montedoro è stato ospite nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, parlando di tanti aspetti della sua vita privata. L’attore prima di iniziare a parlare con la conduttrice Serena Bortone ha fatto un chiarimento. Proprio in questi giorni pare che siano circolare delle voci su di lui che lo vedono gravemente malato e addirittura in fin di vita. Ecco cosa ha chiarito.

Simone Montedoro a Oggi è un altro giorno fa un importante chiarimento

Simone Montedoro è stato ospite nella giornata di ieri di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’attore prima di iniziare la sua intervista ha voluto fare un chiarimento molto importante. Nei giorni scorsi, come già anticipato, sono circolate delle voci su di lui, secondo le quali Simone pare fosse in fin di vita.“Volevo approfittare per dire che ogni tanto escono queste fake news online che possono danneggiare anche la carriera ad un persona perché sono notizie false. Io ho avuto 20 anni fa un problema che per fortuna ho risolto ma questi siti fanno un melting pot che diventa: ‘Tumore rarissimo, Montedoro abbandona la recitazione.’ Per fortuna io sto in salute, il mio lavoro va bene”. Queste le sue parole dichiarate nel salotto di Serena Bortone, chiarendo che sta abbastanza bene e che non sta per nulla male.

Le parole di Simone su Don Matteo

Subito dopo ha iniziato la sua chiacchierata con Serena Bortone parlando della sua carriera, ripercorrendola dall’inizio. Il successo per lui è arrivato nel 2008 quando ha vestito i panni del capitano Giulio Tommasi in Don Matteo. L’attore ha recitato per diverse stagioni in questa fiction di grande successo. “Sono legatissimo a Don Matteo ci tornerei volentieri”. Proprio Nino Frassica ha voluto fargli una sorpresa, mandandogli un videomessaggio.

Le parole su Ballando con le stelle

Nel corso dell’intervista, poi, si è anche parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci e nel dettaglio ha partecipato all’edizione 2018 insieme ad Alessandra Tripoli. “È stato un allievo pessimo sempre in ritardo mai arrivato puntuale. Però ci siamo divertiti tantissimo”. Queste le parole della ballerina, ospite del programma della Bortone, che ha lasciato tutti davvero senza parole.