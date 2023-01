Pomeriggio 5, ospite una furia contro Barbara D’Urso: “Tu mi hai accusato”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri Adriano Aragozzini è intervenuto scagliandosi contro la conduttrice accusandola di dire delle cose non vere.

Da quando Gina Lollobrigida è morta non si fa altro che parlare della sua eredità a causa della quale è nata una vera e propria polemica. Ad intervenire in difesa dell’amica scomparsa è stato Adriano Aragozzini nel programma del pomeriggio Mediaset condotto da Barbara D’Urso. E proprio durante una discussione si è scagliato contro la conduttrice. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Adriano Aragozzini contro Barbara D’Urso

Sono diverse le trasmissioni televisive che ormai dal 16 gennaio 2023, giorno della morte di Gina Lollobrigida, si sono occupate e continuano ad occuparsi della polemica legata alla sua eredità. Nel corso della puntata di Pomeriggio 5 andata in onda ieri è intervenuto un carissimo amico dell’attrice scomparsa ovvero Adriano Aragozzini che già nel corso della mattina era stato ospite di Federica Panicucci a Mattino 5 dove si è reso protagonista di alcuni scontri. E anche nel pomeriggio Aragozzini non è riuscito a trattenere la rabbia e si è infatti scagliato contro la conduttrice Barbara D’Urso affermando di essere tanto arrabbiato.

Le parole di Aragozzini

Nello specifico il noto giornalista si è rivolto alla conduttrice affermando “Tu mi hai accusato che sono arrabbiato…Hai ragione…Sono arrabbiato anche con te, che ti permetti ancora di definire Rigau il ‘marito di Gina Lollobrigida…”. Aragozzini ha poi voluto precisare che la D’Urso non è sicuramente l’unica che definisce Rigau il marito della Lollobrigida e ha poi aggiunto che in realtà tra i due non vi è mai stato alcun matrimonio. Barbara D’Urso è quindi intervenuta raccontando che Aragozzini sarebbe arrivato in clinica dopo la morte dell’attrice e che proprio Rigau lo avrebbe cacciato. Aragozzini però alle parole espresse dalla D’Urso ha subito replicato affermando “No, no…Non è vero…Non è vero Barbara…Stai dicendo cose non vere…”. Il giornalista ha quindi accusato la conduttrice di dire cose non esatte sottolineando di non essere stato cacciato da nessuno.

La replica di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso con molta calma, e anche con il sorriso sulle labbra, ha voluto replicare alle parole di Aragozzini che l’aveva accusata di definire, sbagliando, Rigau il marito della Lollobrigida. La conduttrice ha quindi voluto precisare che ha delle prove per le quali può affermare quanto detto. E nello specifico la D’Urso ha rivelato di avere le carte che testimoniano che il matrimonio tra i due c’è stato realmente precisando che poi è stato annullato dalla Sacra Rota. “Se lo si annulla vuol dire che c’è stato” ha poi aggiunto la presentatrice che ha invitato Aragozzini a farsene una ragione. Aragozzini ha poi rivolto delle accuse ai giornalisti ritenendoli responsabili di aver montato la polemica. Ma la D’Urso ha subito voluto difendere i colleghi precisando che a dire che lui era stato cacciato dalla clinica è stato Piazzolla e che quindi nessuno si è inventato nulla.