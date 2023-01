Teo Mammuccari lite clamorosa, per questo assente a Le Iene

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari non si è presentato alla puntata di ieri, 24 gennaio delle Iene e nessuno ha spiegato il motivo

Ieri, martedì 24 gennaio è andata in onda un’altra puntata de Le Iene, il fortunatissimo programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammuccari ma ieri Mammucari è stato assente e, poichè nessuno ha spiegato il motivo di tale assenza, sono partite le congetture più diverse fino a quando Giuseppe Dandolo, il giornalista di Dagospia non ha rivelato una notizia. Vediamo cosa è stato detto.

Teo Mammuccari assente nella puntata di ieri de Le Iene

Ieri, 24 gennaio, martedì Teo Mammuccari non ha condotto insieme a Belen la puntata de Le Iene e il pubblico non è stato messo al corrente di quale sia il motivo.

Belen ha, dunque, condotto da sola senza dire nulla circa l’assenza del collega né, tantomeno, senza fare alcun riferimento a lui.

Il pubblico è rimasto sorpreso sia per l’assenza sia per il silenzio attorno a questa mancata partecipazione nelle vesti di conduttore.

Tv Blog ha fatto sapere che Mammuccari non è mancato per motivi di salute, come qualcuno aveva ipotizzato non avendo altri elementi per pensare a motivazioni diverse e allora tutti hanno pensato che abbia litigato con qualcuno del programma.

C’è anche chi ha provato ad azzardare che, visti gli ascolti strepitosi di Boomerissima, la trasmissione Rai condotta da Alessia Marcuzzi si sia voluto creare un po’ di suspance e far salire l’audience.

Dagospia rivela che l’assenza di Mammucari dal programma è dovuta ad una lite clamorosa

Poco fa Dagospia, il sito di Roberto D’agostino ha rivelato qualcosa in più accennando ad una incredibile lite tra Teo Mammuccari e Davide Parenti, autore del programma.

Dagospia, tramite il giornalista Giuseppe Dandolo ha detto così: “A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l’ideatore dello show Davide Parenti … Lo scontro rientrerà o Mammucari dovrà lasciare il programma di Italia1?”.