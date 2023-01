Roberta Bruzzone durissima replica alle accuse di Santamaria: “Mi vogliono distruggere”

0 SHARES Condividi Tweet

Roberta Bruzzone nelle scorse ore ha replicato al post di sfogo scritto da Claudio Santamaria rivelando il nome della persona che ha reso pubblici dei messaggi vocali che facevano parte di una conversazione privata.

Roberta Bruzzone, nota criminologa italiana, è finita nelle ultime ore al centro di una grossa polemica in seguito al duro post di sfogo scritto sui social dall’attore Claudio Santamaria. Post al quale la conduttrice ha deciso di replicare raccontando la sua verità. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Le accuse di Claudio Santamaria a Roberta Bruzzone

Claudio Santamaria è un attore molto apprezzato che proprio sul suo profilo Instagram nelle scorse ore ha condiviso un lungo post di sfogo contro Roberta Bruzzone. Il motivo dello sfogo è legato ad alcuni audio resi pubblici in cui la criminologa sembrerebbe aver dubitato della morte del figlio di Santamaria e della moglie Francesca Barra. Una tragedia avvenuta quattro anni fa e sulla quale, secondo la Bruzzone, i due avrebbero mentito. Proprio tali parole hanno fatto molto arrabbiare l’attore che senza pensarci due volte ha dato libero sfogo alla sua rabbia scrivendo un post su Instagram. Ma la domanda che molte persone si sono poste è stata chi ha reso noti tali messaggi vocali privati. E a rispondere a tale interrogativo è stata proprio la criminologa intervistata da Grazia Sambruna per il portale Mowmag.

Il commento di Roberta Bruzzone

“So benissimo chi è stato. Mi vogliono distruggere“. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Roberta Bruzzone al portale sopracitato facendo poi il nome della persona che avrebbe reso pubblici quelli che erano dei messaggi privati. Ma esattamente, di chi stiamo parlando? Stando a quanto rivelato dalla criminologa, spesso ospite di diversi programmi televisivi di grande successo, a rendere pubblici tali audio sembrerebbe essere stato “Mirko Zeppellini il truffatore seriale che si nasconde dietro a Emme Team”. La Bruzzone ha poi continuato rivelando di aver già denunciato diverse volte la persona menzionata poc’anzi e ha aggiunto di avere le prove che tali messaggi siano stati estratti da una privata conversazione con questa persona.

La precisazione della criminologa

In ultimo Roberta Bruzzone ha poi voluto fare una particolare precisazione. E nello specifico ha dichiarato che anche se le sue dichiarazioni sono state gravi ecco che in realtà non ha diffamato nessuno e quindi di conseguenza non ha commesso alcun reato. Soprattutto perché questi erano dei messaggi privati che tali dovevano rimanere. E ha poi concluso precisando che Francesca Barra non è una sua amica e nemmeno una persona con la quale ha lavorato o lavora.