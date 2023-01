Maurizio Costanzo, dure critiche su Boomerissima di Alessia Marcuzzi “L’ho guardato, cosa ne penso”

0 SHARES Condividi Tweet

Alessia Marcuzzi piovono critiche sul programma da lei condotto. “Boomerissima non è interessante”, ecco le parole della telespettatrice.

Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più amate di sempre, da qualche tempo ha cambiato azienda, conducendo un programma su Rai 2 intitolato Boomerissima. Nonostante sia molto amata, non soltanto dai telespettatori, ma anche dai suoi colleghi, Alessia in questi giorni è stata in qualche modo criticata da un grande personaggio del mondo dello spettacolo, ovvero Maurizio Costanzo. Quest’ultimo ha voluto dare il suo punto di vista sul programma da lei condotto, rispondendo ad una telespettatrice che ha confessato di essersi molto annoiata nel guardare lo show.

Alessia Marcuzzi, flop con Boomerissima?

Maurizio Costanzo in questi giorni è tornato a parlare del programma Boomerissima condotto da Alessia Marcuzzi e che va in onda da diverse settimane ormai. Nonostante in molti abbiano voluto sottolineare quanto il programma sia interessante, una telespettatrice ha rivelato di aver provato a guardare il programma, ma ha aggiunto di essersi annoiata praticamente sin da subito.

Una telespettatrice critica il programma di Rai 2

“Che noia Boomerissima! Trovo questo programma veramente inguardabile…Mi creda ho provato a guardare lo show, ma dopo 20 minuti ho cambiato canale…”. Queste le parole della telespettatrice che ha scritto nella rubrica che va in onda sul settimanale Nuovo tv, diretto da Riccardo Signoretti. In risposta alla telespettatrice è arrivato lui, Maurizio Costanzo il quale espresso la sua opinione. Ma cosa ha riferito? Maurizio avrebbe confessato di aver seguito il programma di Rai 2 ma di non averlo trovato molto interessante. “Anch’io ho visto Boomerissima e, le dico la verità, non mi è parso un programma particolarmente interessante…”.

Maurizio Costanzo critico nei confronti della conduttrice

Stando a quanto riferito dal marito di Maria De Filippi, la presentatrice sicuramente avrebbe meritato di tornare in televisione con un programma di primo piano. “Mi pare proponga schemi già visti…”, ha aggiunto ancora il giornalista sostenendo questo ritorno di Alessia Marcuzzi su Rai 2 potrebbe purtroppo rivelarsi una delusione per lei ed anche per tutti i suoi fan.“Bisognerebbe dare tempo allo show per sciogliersi un po’ e diventare più familiare per i telespettatori…”, ha aggiunto Maurizio.