Platinette diretta su Tali e quali: “Cosa manca nel programma di Carlo Conti”

Il successo del programma Tali e quali, il noto opinionista Mauro Coruzzi lancia un’indiscrezione sul programma.

Nella serata di ieri, sabato 28 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Tali e quali il programma condotto da Carlo Conti, su Rai 1. Sembra proprio questo programma stia avendo un grande successo e lo testimoniano gli ascolti sempre molto alti.

Tali e quali, il grande successo del programma di Rai 1

Il programma in questione, Tali e quali, è una sorta di spin-off del programma Tale e quale show, condotto sempre da Carlo Conti ed in onda nelle scorse settimane. La differenza è che mentre nel programma Tali e quali i concorrenti sono persone comuni, che nella vita fanno dei lavori comuni, nell’edizione principale a contendersi la vittoria sono tutti personaggi famosi. Il format è sostanzialmente lo stesso, i due programmi sono praticamente uguali, con l’unica differenza che in Tali e quali non viene trasmesso il Backstage delle preparazioni.

Il commento di Platinette su DiPiù sul programma di Carlo Conti

A commentare questo aspetto è stato Platinette su DiPiù, dicendo “I personaggi famosi, con un filo di innocente sadismo, i telespettatori li vogliono vedere alle prese con qualche difficoltà o incidente di percorso”. Mauro Coruzzi nella rubrica da lui tenuto sul settimanale in questione, ha voluto analizzare questo format di Rai 1 spiegando quelli che sono a parer suo i punti di forza ed anche di debolezza del programma. Platinette ha anche parlato del conduttore toscano che di certo ha una grande carriera alle spalle.

Le parole di Mauro Coruzzi

“Conosce bene i tempi televisivi e mantiene sempre il registro dell’intrattenimento in cui sono assenti i problemi dei tempi difficili e oscuri, incombenti che troviamo in tanti momenti della programmazione di tutte le reti televisive”. Queste le parole ancora di Platinette, convinto che a decretare il successo del programma, sia anche la presenza dei giurati Loretta Goggi, Giorgia Panariello e Cristiano Malgioglio. Il programma Tali e quali è ormai giunto alla terza stagione ed è sempre un grandissimo successo. Va anche sottolineato il fatto che il programma, che va in onda il sabato sera, si sfida contro un programma molto importante della rete antagonista, ovvero Canale 5 con C’e posta per te.