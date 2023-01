Eleonora Daniele, Antonella Clerici e Serena Bortone, le parole sulle conduttrici: “Ormai tutto è cambiato”

0 SHARES Condividi Tweet

Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Serena Bortone, Alberto Matano e tanti altri, ecco le parole di Giancarlo De Andreis.

Sulle pagine del giornale DiPiTv, che è uscito in edicola lo scorso martedì è apparso un articolo firmato da Giancarlo De Andreis, il noto autore televisivo e giornalista. Quest’ultimo cura una rubrica intitolata La tv vista da internet ed in questi giorni ha voluto dedicare un articolo alle varie trasmissioni di Rai 1, ovvero Storie Italiane, E‘ sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e L’Eredità. Si tratta dei programmi condotti da Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Serena Bortone, Alberto Matano e Flavio Insinna. Ma cosa ha scritto il noto autore televisivo e giornalista?

Giancarlo De Andreis cura una rubrica intitolata La tv vista da internet

L’articolo in questione è stato intitolato I programmi del giorno, ed in questo ha sottolineato il fatto che si tratta di programma tutti di grande successo, che hanno registrato ascolti davvero molto importanti da settembre. “La programmazione della giornata di Rai1, il cosiddetto daytime, in passato non sempre è riuscita a piacere al pubblico, ma negli ultimi tempi, come evidenziano molto blog, tutto è cambiato“. Queste le parole del noto autore televisivo, il quale ha aggiunto “Se la cavano bene i programmi del mattino”.

Il successo dei grandi programmi di Rai 1

Parlando del programma di Antonella Clerici, pare che Giancarlo abbia detto “Godibilissimo”, aggiungendo poi che nel primo pomeriggio si continua molto bene con il programma di Serena Bortone e Il paradiso delle signore. Giancarlo non poteva non fare riferimento al programma condotto da Alberto Matano che da quattro anni ormai raccoglie successi e si scontra contro Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

Giancarlo parla dei programmi più in voga di Canale 5

Nella conclusione del suo articolo, poi, Giancarlo ha parlato dei programmi più seguiti del daytime di Canale 5 come Mattino cinque news, condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci e poi ancora Forum di Barbara Palombelli. Come non parlare di Uomini e Donne di Maria De Filippi. In questo trafiletto, il noto autore non ha citato trasmissioni di grande successo che vanno in onda nel fine settimane, come Domenica in su Rai 1, Amici e Verissimo su Canale 5 e tanti altri.