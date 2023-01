Selvaggia Lucarelli umilia i Maneskin: “Oche”

0 SHARES Condividi Tweet

Critiche feroci contro i Maneskin da parte di Selvaggia Lucarelli nel podcast Il Sottosopra”.

Torniamo a parlare dei Maneskin, visto che in questi giorni a parlarne è stata Selvaggia Lucarelli la quale non si è affatto risparmiata. In questi giorni è uscito il nuovo episodio del podcast chiamato “Il sottosopra” e pare che Selvaggia si sia espressa ironizzando sul matrimonio che si è celebrato a Roma tra i membri della famosa band, paragonandolo ad una puntata del Boss delle cerimonie.

Maneskin, la critica feroce di Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli avrebbe ribadito il fatto che si è trattato di un evento davvero molto esagerato, ricco di personaggi noti del mondo dello spettacolo, a cominciare da Fedez a finire all’ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele.“E chissà che non si accorgano di aver bisogno di tornare un po’ liberi di scorazzare dove gli pare”, Sembra che però in questi giorni la giurata di Ballando con le stelle si sia lasciata andare ad un commento più importante. “Cosa sta succedendo ai Maneskin?”, avrebbe detto Selvaggia iniziando così la puntata.

Le dure parole dell’opinionista

La Lucarelli parlando della band avrebbe detto “cresciuta troppo in fretta”, sicuramente dopo il successo ottenuto all’Eurovision. Selvaggia non si sarebbe limitata a questo, ma avrebbe ancora paragonato loro a “delle oche destinate al foie grois. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale dal sistema“. La giornalista avrebbe parlato poi di possibili problemi nel rapporto di coppia tra Damiamo David e Victoria De Angelis ed in questo avrebbe anche citato Gioria Soleri, la fidanzata del musicista.

Esce Rush, la band sommersa dalle critiche

I Maneskin sono stati travolti dalle critiche in questi giorni e su questo non c’è alcun dubbio. Lo scorso 20 gennaio 2023 è uscito l’ultimo album intitolato Rush, arrivato dopo due anni di attesa dove la band ha girato il mondo, ottenendo un grandissimo successo. A scagliarsi contro i Maneskin è stata la testata americana The Atlantic che ha definito le canzoni riciclate e poi mediocri. Il critico musicale Stevaen Hyden li ha descritti invece coma una caricatura di rock band. “Difficile dire quanto seriamente i Maneskin prendano queste sciocchezze. Certamente essere sopra le righe si adatta meglio a loro”, ha criticato la rivista Rolling Stone.