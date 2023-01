Orietta Berti “Tornerò da Fabio Fazio”, come si comporta con me Mediaset

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti è pronta a dire addio al Grande fratello vip? Ecco l’indiscrezione di Dandolo e poi la conferma dell’artista.

Orietta Berti è una nota cantante e artista, la quale sicuramente vanta una carriera davvero molto importante nel mondo della musica. Da quest’anno è anche una opinionista del Grande fratello vip, al fianco di Sonia Bruganelli e di Giulia Salemi. L’inizio non è stato sicuramente dei migliori, ma adesso Orietta a distanza di qualche mese è riuscita a trovare il giusto equilibrio all’interno dello studio di Canale 5. In queste ore si sta diffondendo una notizia secondo la quale Orietta potrebbe il prossimo anno lasciare il programma. L’indiscrezione è stata lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi.

Orietta Berti al Grande fratello vip anche il prossimo anno?

L’indiscrezione di Alberto Dandolo

“La Berti anche grazie ad un buonissimo contratto è sbarcata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante tutto la vedremo anche in Rai. L’artista emiliana infatti reciterà in un ruolo della serie di successo Che Dio Ci Aiuti. E questo è solo il primo passo per tornare alla tv di stato. Lei farà il suo ingresso in Rai dalla porta principale e tornerà da Fabio Fazio. La rivedremo al tavolo di Che Tempo Che Fa e non è finita qui. Infatti si dice che Orietta avrà un ruolo di primo piano in uno show della rete ammiraglia”. Queste le parole che si leggono su Oggi. In realtà, anche la stessa Orietta nel corso di un’intervista rilasciata a Oggi ha confermato in qualche modo che il prossimo anno non la rivedremo al Gf vip.

Le parole di Orietta

“Sono stata con Fabio tanti anni, tornerò da lui. Intanto devo andare a promuovere il mio cofanetto. A Mediaset mi lasciano molto libera. Al GF Vip mi trovo bene, anche con Alfonso, è buono, religioso, andiamo d’accordo. Mi tratta come una di famiglia. Con Sonia Bruganelli siamo amiche, io voglio salvare quello lì, lei quello là. Ridiamo e stiamo benissimo insieme”.