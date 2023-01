Teo Mammuccari abbandona Le Iene ma l’atteggiamento di Belen resta un mistero

0 SHARES Condividi Tweet

Teo Mammuccari e lo strano caso dell’abbandono a Le Iene. Mistero sull’atteggiamento di Belen e autori.

Da qualche giorno si parla dell’abbandono di Teo Mammuccari a Le Iene, il noto programma di Neri Parenti. Ciò che sta particolarmente destando dei sospetti è il modo in cui sta avvenendo questo addio tra il conduttore e Le Iene, il programma per il quale ha lavorato per tantissimi anni. Molto probabilmente è accaduto qualcosa di cui non si conosce la natura che ha portato il conduttore a prendere questa decisione. Tra l’altro, non si ricorda un altro caso in cui il conduttore di una trasmissione lascia in modo così silenzioso, non soltanto da parte sua ma anche di tutti gli addetti ai lavori.

Teo Mammuccari a Le Iene, l’abbandono misterioso

Anche Belen Rodriguez ha adottato un comportamento piuttosto strano, visto che non ha detto una parola su questo addio di Teo. La sua è stata considerata una reazione piuttosto strana. A questo si aggiunge il fatto che dopo la diffusione della notizia dell‘abbandono di Mammuccari al programma di Italia 1, nessuno degli addetti ai lavori abbia manifestato pubblicamente un pensiero per lui. Come non sottolineare poi il fatto che sia stata Mediaset e non la produzione de Le iene a divulgare il comunicato ufficiale e non si può di certo dire che non si tratti di un dettaglio di poco conto.

Silenzio assordante da tutte le parti

Insomma, un grande silenzio che avvalora la tesi di Dagospia, ovvero che potrebbe essere accaduto qualcosa di inaspettato e di improvviso che ha portato a questa rottura improvvisa. L’azienda avrebbe cercato in qualche modo di non far sorgere un vero e proprio caso, pubblicando un comunicato piuttosto leggere e non pesante, non facendo riferimento a liti o problemi particolari sorti tra le parti. Una cosa però sembra essere certa, ovvero che dal programma non c’è assolutamente stata nessuna nota di ringraziamento nei confronti di Mammuccari.

Il comunicato di Teo Mammuccari

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. ” La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida. Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni: l’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma.” Questo il comunicato ufficiale di Mediaset.