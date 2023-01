Dritto e Rovescio, volano stracci, Paolo Del Debbio fuori di sè: “Questo non lo consento a nessuno”

0 SHARES Condividi Tweet

Dritto e Rovescio, rissa sfiorata in studio. Interviene Paolo Del Debbio per cercare di sedare gli animi. Tutti sotto shock.

Nel corso della puntata di ieri di Dritto e rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio è accaduto qualcosa di imprevisto. Nel corso della puntata, Il conduttore è tornato a parlare del reddito di cittadinanza e come prevedibile, gli animi si sono subito infiammati. Ma per quale motivo? Cosa è accaduto?

Dritto e rovescio, caos in studio

Nella serata di ieri, è andata in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio il programma condotto da Paolo Del Vecchio su Rete 4. Il giornalista è tornato a parlare ancora una volta del Reddito di cittadinanza e improvvisamente gli animi si sono surriscaldati. A prendere la parola è stato l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggeri il quale ad un certo punto sarebbe andato su tutte le furie contro alcuni beneficiari del reddito di cittadinanza.

Andrea Ruggeri se la prende con un percettore del reddito di cittadinanza e scoppia la rissa

“Non siete poveri, non ci prendiamo per il c**o…Nessuno di voi è povero…”, queste le parole dell’ex parlamentare. Quest’ultimo avrebbe letteralmente preso d’assalto uno dei percettori del reddito di cittadinanza presente in studio sostenendo di non credere che quest’ultimo fosse povero ma nel dirlo avrebbe utilizzato dei tosi piuttosto duri. “Tu non mi prendi per il c**o, non sei povero per niente…”, queste le parole di Ruggeri. Dopo questo clima di forte tensione, in studio si è rischiato il caos tanto che il conduttore è immediatamente intervenuto per cercare di calmare gli amidi.

Interviene il conduttore Paolo Del Debbio

Stando a quanto riportato dal blog televisivo tvblog.it il conduttore sarebbe andato su tutte le furie sostenendo di non tollerare che all’interno della sua trasmissione possono accadere queste cose.“Fermi, ooooohh. Basta, basta, basta. Siamo andati oltre. In questi termini in questa trasmissione non si parla, finisce qui questo blocco, si è andati oltre. Non consento che si raggiungano livelli di questo tipo…”.Stando ancora alle indiscrezioni lanciate da tvblog.it sembrerebbe che il conduttore abbia così mandato la pubblicità, chiudendo il blocco dedicato al reddito di cittadinanza e cercando di andare oltre. Sembra che però dopo la pubblicità ed una volta rientrati in studio, alcuni ospiti, presenti nel blocco precedentemente avevano abbandonato la trasmissione.