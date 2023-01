Pomeriggio 5, Barbara D’Urso fa una gaffe e quando capisce di aver sbagliato rimedia subito

0 SHARES Condividi Tweet

Gina Lollobrigida, gaffe di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ecco cosa è accaduto in puntata.

Si continua a parlare della morte di Gina Lollobrigida, la grande diva che è venuta a mancare alcuni giorni fa. Della dipartita della grande artista se ne è parlato in ogni trasmissione televisione, anche per quello che è accaduto dopo, per via dell’eredità. Anche Barbara D’Urso in diverse puntate di Pomeriggio 5 ha parlato di Gina Lollobrigida e della sua morte e delle vicende che si sono venute a creare subito dopo.

Morte Gina Lollobrigida, a Pomeriggio 5 si continua a parlare dell’eredità

Nel corso dell’ultima puntata è intervenuta Paola Comin, la manager della diva, che era presente quando Gina il 5 gennaio 2017 ha scritto il suo testamento, aperto pochi giorni fa e che ha sottolineato come metà dell’eredità spetti al figlio Miko, e l’altra metà ad Andrea Piazzolla. Ad ogni modo, si è tanto parlato di questa vicenda e sono venute fuori delle dichiarazioni del figlio di Gina, il quale se la sarebbe presa con Andrea, accusandolo di aver fatto di tutto per allontanare l’attrice dalla sua famiglia, facendole il lavaggio del cervello, con l’obiettivo di potersi accaparrare parte della sua eredità.

Barbara D’Urso commette una gaffe

Durante la discussione in studio, Barbara D’Urso sarebbe stata protagonista di una gaffe, citando il conduttore e giornalista di Mattino cinque che ha anche più volte affrontato questa vicenda. “Ne ha parlato anche Francesco Vacchi”, ha detto Barbara. Qualcuno però, si sarebbe accorto di questo errore, facendoglielo notare e così la conduttrice si è fermata dicendo “Che c’è?”.

Dopo la gaffe si rende conto e fa la precisazione

Subito dopo, Barbara avrebbe capito di aver pronunciato il nome del conduttore in modo errato, dicendo “Si, Vecchi non Vacchi“, ma devo correre e mi è scappato Vacchi. Tra l’altro è un mio amico”. Insomma, niente di grave ma solo una gaffe che non è passata inosservata neppure ai telespettatori a casa che divertiti anche hanno commentato sui social. Barbara è solita fare delle piccole gaffe, ma sempre così di lieve entità.