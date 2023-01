Barbara D’Urso e Flavio Briatore, lui rompe il silenzio

0 SHARES Condividi Tweet

Flavio Briatore torna a parlare del suo presunto flirt con Barbara D’Urso? Ecco la verità del manager.

Qualche settimana fa si è parlato di un flirt tra Barbara D’Urso e Flavio Briatore, dopo che i due sono stati avvistati in un famoso e lussuoso hotel di Milano. La conduttrice ed il famoso manager sarebbero andati a cena insieme e da quel momento sui social non si fa altro che parlare di questo flirt. Adesso, a rompere il silenzio su questa vicenda è lo stesso Flavio Briatore sulle pagine del settimanale Nuovo. Ma cosa ha riferito?

Flavio Briatore e il flirt con Barbara D’Urso

Flavio Briatore in questi ultimi tempi è stato al centro del gossip per via del presunto flirt con Barbara D’Urso. I due sono stati paparazzati mentre si trovavano a cena da soli in un hotel di Milano. Qualcuno sostiene che i due avrebbero anche trascorso la notte in questo hotel. Stando a quanto riferito da Roberto Alessi, il giornalista e direttore di Novella 2000 sostiene che l’ex marito della Gregoraci e la conduttrice si conoscerebbero da diverse settimane, ma in queste settimane avrebbero approfondito questa conoscenza.

Il manager parla di questa sua ipotetica storia con la conduttrice

“Una love story in corso tra me e Barbara d’Urso? Per quanto mi riguarda l’unico legame che ho ora è quello inossidabile con mio figlio Nathan Falco”. Queste le parole di Flavio Briatore dichiarate nel corso dell’intervista rilasciata alla rivista Nuovo. Anche Barbara ha in qualche ribadito che che non c’è assolutamente nessuno nella sua vita. Barbara è solo innamorata con i suoi figli Giammauro ed Emanuele.

Gli ex di Flavio, Elisabetta e Barbara

In seguito al divorzio da Elisabetta Gregoraci, Flavio non è stato associato a nessuna donna in particolare, soltanto qualche flirt che però non è stati confermato.Elisabetta invece, dopo la relazione con Francesco Bettuzzi, l‘ex concorrente del Grande fratello vip ha ritrovato il sorriso e l’amore con Giulio Fratini, l’ex fidanzato di Raffaella Fico e di Roberta Morise. Anche Barbara D’Urso è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale e non sono mai trapelate informazioni.L’ultima sua relazione, di cui si è saputo qualcosa è quella con il broker assicurativo Francesco Zangrillo.