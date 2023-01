Iva Zanicchi e l’affondo sulle co-conduttrici “Cosa credo che accadrà”

0 SHARES Condividi Tweet

Iva Zanicchi nel corso di un’intervista parla delle co-conduttrici del Festival di Sanremo e dice la sua al riguardo.

Iva Zanicchi, una delle cantanti più amate di sempre è stata la protagonista indiscussa di questi ultimi mesi per via della sua partecipazione a Ballando con le stelle. Proprio nella mattinata di ieri, Iva ha preso parte al programma radiofonico Non stop news che viene trasmesso su Rtl 102.5 ed in questa occasione ha parlato del Festival di Sanremo che inizierà esattamente il 7 febbraio e si concluderà giorno 11. Al fianco del noto direttore artistico Amadeus, ci saranno ben 4 co-conduttrici, scelte proprio dal conduttore. Ma cosa ha riferito Iva?

Iva Zanicchi sulle co-conduttrici del Festival di Sanremo

Iva Zanicchi, una delle cantanti più amate di sempre, nella giornata di oggi è stata ospite nel programma Non stop news di Rtl 102.5. In questa circostanza, Iva Zanicchi ha voluto commentare la scelta delle 4- conduttrici che affiancheranno Amadeus e non ha nascosto il fatto che secondo lei, quest’ultime parleranno ben poco. “Immagino che diranno poco..”, ha fatto sapere Iva Zanicchi la quale spera che indosseranno abiti molto belli. La cantante, sempre nel corso dello stesso programma radiofonico ha voluto lanciare un appello ad Amadeus, ovvero gli avrebbe chiesto di ingaggiarla come ospite.

L’appello ad conduttore Amadeus

“Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri ma manca una donna. Della mia età ci sono rimasta solo io…”. Queste le parole di Iva che ha così fatto i suoi complimenti al conduttore ed al direttore artistico, sostenendo che così come in passato, anche adesso “sta facendo un grande Sanremo”.

La cantante punta su Elodie e Madame

Sui cantanti in gara al prossimo Festival, Iva nel corso dell’intervista a Non stop News su Rtl 102.5 ha detto la sua su Elodie e su Madame. “Punto tutto su Madame ma mi aspetto tanto anche da Elodie…”. Iva è certa del fatto che il Festival di Sanremo sia una grande occasione per tutti, ma soprattutto per i giovani che finalmente possono sfruttare e vedere come una vetrina per farsi conoscere dal grande pubblico.