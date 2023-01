Tina Cipollari al veleno contro Giovanni Ciacci, lui resta senza parole e spiega il perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Tina Cipollari e le parole al veleno contro Giovanni Ciacci. Lui rimane molto male, nel corso di un’intervista replica all’opinionista.

Giovanni Ciacci fino a pochi mesi fa era all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero uno dei concorrenti del Grande fratello vip. Lo stylist è stato poi cacciato dalla casa, eliminato da un televoto lampo e diversi sono stati coloro che hanno esultato per questa eliminazione. Tra questi, anche la famosa opinionista del programma Uomini e Donne, ovvero Maria De Filippi. Quest’ultima su Instagram si è detta dispiaciuta del fatto che Giovanni non sia stato squalificato ma posto al televoto lampo.

Tina Cipollari gioisce per l’eliminazione di Giovanni Ciacci dal Gf vip

Tina Cipollari, la nota opinionista di Uomini e Donne è stata da sempre molto schietta e sincera nell’esprimere i suoi pensieri. Qualche tempo fa la stessa aveva commentato l’uscita di Giovanni Ciacci dalla casa più spiata d’Italia, sostenendo di essere dispiaciuta che Ciacci non sia stato squalificato direttamente. “Pensavo che fosse Giovanni Ciacci il primo squalificato, peccato…”, queste le parole scritte da Tina sui social.

L’ex gieffino replica e poi parla di Simona Ventura

Giovanni Ciacci a distanza di qualche tempo ha deciso di parlare nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo, commentando anche le parole di Tina.“Peccato lo dico io! Quando era sposata con Kikò Nalli eravamo amici, si vede che dopo il divorzio ha cambiato idea…”. Queste le parole dell’ex gieffino che non ha nascosto di essere rimasto molto male. Il giornalista gli avrebbe fatto notare che anche altri personaggi si sono scagliati contro di lui, come Simona Ventura. “Ha detto che ti sei fatto riconoscere.. Che intendeva dire?“. Ciacci non ha di certo nascosto il fatto di essere rimasto parecchio male, anche perchè Simona lo conosce veramente poco. “Non la capisco”, avrebbe detto Giovanni sostenendo che forse Simona si sarebbe in qualche modo “vendicata” perchè lui in passato le ha lanciato delle frecciatine per dei ritocchini.“Forse c’è rimasta male…”.

Giovanni pronto a sbarcare all’Isola dei famosi?

Intanto, proprio Giovanni Ciacci potrebbe ben presto prendere parte ad un nuovo reality. L‘o stylist potrebbe prendere parte all’Isola dei famosi, il programma condotto da Ilary Blasi.“Il suo nome, come confermato nei corridoi del programma di Canale 5, sarebbe di nuovo tra i candidati…”, si legge sul settimanale Nuovo.