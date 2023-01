Sonia Bruganelli diretta su Paolo Bonolis: “Ti tiene distante dieci metri”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli su Paolo Bonolis e il loro rapporto di coppia. Ecco cosa ha svelato l’opinionista del Grande fratello vip.

Paolo Bonolis, il conduttore più famoso e amato di tutti i tempi, è sposato da diversi anni con Sonia Bruganelli l’attuale opinionista del Grande fratello vip. Inevitabilmente Sonia ha parlato del suo rapporto con Sonia, così come della sua carriera. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la moglie del conduttore?

Sonia Bruganelli, il racconto della moglie di Paolo Bonolis sul loro rapporto

Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis dopo alcune indiscrezioni circolate sul suo matrimonio ha voluto fare un pò di chiarezza. Il chiacchiericcio è stato scatenato nei mesi scorsi quando si è parlato della loro vita insieme e del fatto che siano andati a vivere in due case diverse. Ebbene si, sembra che i due abbiano acquistato una casa adiacente alla loro, rese comunicanti. I due in questo modo sono liberi di potersi prendere i loro spazi. Ad ogni modo, in tanti hanno parlato di separazione tra i due.

Le parole della opinionista del Grande fratello vip

“Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo”, aveva detto Sonia. Quest’ultima ha costruito anche un legame fortissimo con i figli di Bonolis, avuti dalla precedente relazione.“Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”. Sul fatto che siano andati a vivere in due case separate, Sonia è tornata a dire la sua, spiegando il concetto che aveva già espresso qualche tempo fa.

Il rapporto di Bonolis con le altre donne, ecco quanto svelato da Sonia Bruganelli

“Noi non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi”. Queste le parole della opinionista del Grande fratello vip, la quale nel corso dell’intervista poi ha anche raccontato come Bonolis gestisce i rapporti con le altre donne della televisione.“In quel periodo lui si era da poco lasciato con Laura (Freddi, ndr) e conduceva Beato tra le donne con un cast di 500 ragazze molto ‘agguerrite’. Io, prima di diventare donna, ero una ragazza fragile ma Paolo è il tipo che, fuori dal lavoro, fa capire alle altre con un solo sguardo che non hanno possibilità, ti tiene distante dieci metri”.