Chi l’ha visto, Federica Sciarelli costretta a chiedere scusa: “Tanto lo avete capito”

Federica Sciarelli ha accusato dei problemi di salute in puntata a Chi l’ha visto. Ecco cosa è accaduto.

Federica Sciarelli è una delle donne più importanti della televisione italiana, da diversi anni al timone di una trasmissione di grande successo che va in onda su Rai 3. Stiamo parlando di Chi l’ha visto? il programma che si occupa di casi di uomini e donne, ma anche bambini scomparsi nel nulla, ma anche gravi fatti di cronaca nera del nostro paese. Nel corso della giornata di mercoledì 25 gennaio 2023 è andata in onda una nuova puntata del programma di Rai 3 e la conduttrice non è apparsa proprio in forma. Ma per quale motivo? Cosa sta accadendo alla Sciarelli?

Federica Sciarelli, puntata anomala di Chi l’ha visto

Federica Sciarelli ha condotto come sempre una puntata del programma di Rai 3, ovvero Chi l’ha visto e sembra che non sia apparsa proprio in grande forma. La conduttrice, nel corso della puntata del 25 gennaio infatti, è stata costretta a condurre con la voce nasale, cosa che i telespettatori hanno sicuramente notato fin dall’inizio. Dopo circa un’ora di diretta, è stata la conduttrice a far notare questa cosa ai telespettatori, parlando di problemi di salute.

Problemi di salute per la conduttrice a Chi l’ha visto

Il tutto è accaduto nel momento in cui si trovava seduta al tavolo al centro dello studio con il suo ospite, ovvero il compagno di Greta Spreafico, la cantante rock che è scomparsa da Porto Tolle diverso tempo fa. “Mi scuso per la voce che ho stasera“, avrebbe detto la Sciarelli accennando un sorriso. Insomma, l’ultima puntata non è stata proprio facilissima per la conduttrice, ma si è trattato solo di un pò di raffreddore e niente di più.

Raffreddore e voce rauca, la conduttrice si scusa con il pubblico

“Mi scuso per il raffreddore che rende la mia voce davvero terribile. Invece di pronto dico prondo”, queste le parole della conduttrice di Chi l’ha visto. “L’avete capito, non sono raffreddata, sono di più”, ha aggiunto ancora la conduttrice.Niente di grave per la conduttrice, quindi, che proprio in questi giorni ha ricevuto i complimenti da parte di Maurizio Costanzo.