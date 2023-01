Antonella Clerici una furia contro Fabio Fazio, cosa è accaduto

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Clerici arrabbiata con un conduttore per i cambi di programmazione Rai. Ecco l’indiscrezione.

Antonella Clerici, una delle conduttrici più amate di tutti i tempi sta portando avanti una nuova edizione di The voice senior che ha avuto un successo davvero strepitoso in queste prima puntate. Sono stati 3,7 milioni i telespettatori che hanno seguito la prima puntata del programma e 4,1 milioni invece per la seconda puntata. La terza puntata sarebbe dovuta andare in onda venerdì 27 gennaio ma salterà per via della ricorrenza della Giornata della Memoria. Cambiamenti in vista per quanto riguarda la programmazione Rai .

Al posto del programma in questione, su Rai 1 andrà in onda un film intitolato Un sacchetto di Biglie, diretto da Christian Duguay che racconta di due fratelli ebrei che in Francia cercano di sfuggire ai nazisti. Ancora cambiamenti di programmazione in vista, quindi, che non sono piaciuti alla Clerici a quanto pare. A svelare questo malumore è stato Davide Maggio che ha rivelato il fatto che Antonella non abbia gradito questa notizia. La cosa certa è che per poter recuperare questa puntata, la prossima settimana The voice andrà in onda per ben due volte, ovvero mercoledì 1° febbraio e venerdì 3 febbraio. Al posto de I soliti ignori andrà in onda Binario 31, ovvero uno speciale di Fabio Fazio e Liliana Segre.

“In verità, l’appuntamento con Fazio avrebbe dovuto limitarsi allo slot orario occupato ogni sera da Amadeus, invece sforerà fino alla 22.30. Giocoforza, niente The Voice Senior e, stando a quanto ci risulta, Antonella Clerici non ha affatto gradito questa variazione last minute, dopo aver già lamentato una scarsa promozione del suo programma”. Questa l‘indiscrezione di Davide Maggio sul suo blog.

The Voice Senior, dunque, salta un turno, che però recupererà subito con un raddoppio. Nella settimana che precede un altro stop causa Festival di Sanremo, lo show andrà in onda con due puntate nel giro di 48 ore: mercoledì 1 e venerdì 3 febbraio, sempre in prima serata su Rai 1”. Questa ancora l’indiscrezione di Davide Maggio che ha così rivelato come effettivamente Antonella Clerici non abbia tanto gradito questo cambio, anche se comunque la sua puntata non è proprio saltata ma sarà recuperata la prossima settimana.