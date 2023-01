Sanremo 2023, Gianni Morandi fa esplodere una polemica, cosa si vede nella foto che posta

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Morandi, uno dei protagonisti del prossimo Festival di Saremo 2023 ha pubblicato una foto nelle scorse ore che ha destato qualche polemica.

Gianni Morandi sarà uno dei protagonisti di questa edizione del Festival di Sanremo 2023 che avrà inizio ormai tra pochi giorni. Ad ogni modo, il noto cantante in questi giorni ha pubblicato una foto che non è passata inosservata. Ma di che foto si tratta? Pare che sia una foto che ritrae Gianni proprio davanti alla scenografia del Festival di Sanremo. Nella descrizione della foto in questione si legge “Il palcoscenico del Festival di Sanremo”. Non molti hanno però apprezzato questo post che ha scatenato le polemiche e le critiche. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Gianni Morandi, protagonista della prossima edizione del Festival di Sanremo 2023

Gianni Morandi, come abbiamo già avuto modo di anticipare, sarà uno dei protagonisti di questo Festival di Sanremo 2023 che inizierà tra pochi giorni. Amadeus lo ha tanto voluto al suo fianco come co-conduttore sul palco dell’Ariston. In queste ore Gianni ha pubblicato uno scatto che lo vede proprio davanti alla scenografia del Festival di Sanremo. “Il palcoscenico del Festival di Sanremo”, questo a corredo della descrizione della foto. Pare che questa foto non sia stata tanto apprezzata, anzi abbia scatenato delle critiche e polemiche per la scelta scenica.

La foto di Gianni non piace, critiche sui social

Qualcuno avrebbe detto che questa scenografia somiglia a quella del Grande fratello.“Posso dire che assomiglia un po’ all’occhio del Grande Fratello e a quella del Sanremo 2002?”, questo quanto si legge sui social.”Il festival di Sanremo, da anni senza fiori e con scenografie futuristiche… sempre uguali”, questo il commento di un altro utente. Molti stanno anche polemizzando contro la partecipazione di Volodymyyr Zelensky, il presidente Ucraino che interverrà proprio nel corso dell’ultima puntata della kermesse più importante d’Italia.

Commenti di Vauro e Mini Ovadia sul Festival

“Il mainstream italiano lo continua a dipingere come l’eroe in maglietta, sembra un personaggio di un fumetto. Questo invito diventa una propaganda bellica in un momento in cui c’è bisogno di parlare di diplomazia, di cessate il fuoco e di pace”. Questo il commento di Vauro.”Invitare Zelensky a Sanremo è una scelta scellerata, è pura propaganda bellicista. Detesto la mediatizzazione e la spettacolarizzazione delle guerre, è totalmente insensata”, ha invece aggiunto Mini Ovadia.