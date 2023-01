Fedez chiede scusa al fratello di Emanuela Orlandi che commenta: “Lo ringrazio”

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez, dopo la battuta infelice su Emanuela Orlandi a Muschio Selvaggio, ha chiamato il fratello Pietro per scusarsi con lui. Ecco le parole dell’uomo.

Fedez, il noto rapper finisce ancora una volta al centro della polemica questa volta per una battuta fatta su Emanuela Orlandi. Tutto è accaduto nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, il podcast da lui condotto e dal famoso youtuber Luis Sal. Ospite della puntata il giornalista Gianluigi Nuzzi, al quale è stata posta una domanda su Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa in Vaticano nel 1983. Pare che Fedez si sia lasciato andare ad una battuta davvero infelice e questo ha scatenato una polemica infinita. Ebbene, adesso fortunatamente sono arrivate le scuse da parte ii Fedez ed a farlo sapere è stato il fratello Pietro. Facciamo un pò di chiarezza.

Muschio Selvaggio, Fedez e lo scivolone su Emanuela Orlandi

«Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata, la stanno ancora cercando», avrebbe chiesto Fedez rivolgendosi al giornalista Alessandro Nuzzi ospite della puntata di Muschio selvaggio. Nuzzi avrebbe replicato dicendo “Questo sarebbe black Humor?”, facendo ben intendere di non essere rimasto molto bene dall’atteggiamento del famoso rapper. “Scusami, mi faceva troppo ridere”, avrebbe detto Fedez, dopo essersi conto di aver commesso una gaffe.

Il rapper rimedia e telefonata al fratello per scusarsi

Dopo questo brutto scivolone le cose fortunatamente sono cambiate. Fedez infatti ci ha tenuto a telefonare a Pietro Olrandi, il fratello di Emanuela per chiedere scusa. “Fedez mi ha chiamato ieri e si è scusato. Mi ha detto che non voleva essere irrispettoso e che ha capito di aver sbagliato”. Questo il commento di Pietro Orlandi che ha ben gradito, la telefonata di Fedez e di esserci rimasto molto male. «In questi anni ne ho sentite davvero di tutti i colori e ieri mi sono arrivate tantissime richieste di commento. Perché non sono arrivate quando si trattava di cose davvero importanti per la vicenda di Emanuela?». Queste le parole di Pietro Orlandi, rilasciate nel corso della diretta Instagram.

Le parole di Pietro Orlandi

«Vorrei ringraziare Fedez perché ha dedicato un’ora alla storia di mia sorella. Quando mi ha chiamato mi ha detto che magari ci vedremo in trasmissione per parlare ancora della vicenda», ha concluso il fratello della giovane scomparsa.