Maurizio Costanzo, parole durissime su Alessia Marcuzzi che conduce Boomerissima: “Cosa spero”

Maurizio Costanzo ha commentato non positivamente il nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi e ha espresso parecchia preoccupazione per la conduttrice.

Alessia Marcuzzi dopo due anni di pausa è tornata in televisione con una nuova trasmissione intitolata Boomerissima che sembrerebbe stia ottenendo un grandissimo successo. Se a molti però piace ecco che allo stesso tempo vi sono anche persone che hanno espresso un parere negativo, e tra queste vi troviamo anche Maurizio Costanzo. Ma esattamente, quali sono state le parole espresse dal giornalista? Facciamo un po’ di chiarezza.

Il commento di Maurizio Costanzo su Boomerissima

Maurizio Costanzo esprime sempre con molta sincerità il suo parere su fatti e persone, e lo stesso ha fatto di recente nei confronti del nuovo programma condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2 e intitolato Boomerissima. Stiamo parlando di un programma il cui format è stato ideato proprio dalla conduttrice dopo una chiacchierata avuta con il figlio maggiore Tommaso. Ma nello specifico, cosa non è piaciuto a Costanzo? Secondo il giornalista il nuovo programma della Marcuzzi in realtà non propone niente di nuovo ma al contrario si basa su degli schemi già visti. Proprio questo è il motivo per il quale Costanzo ha mostrato una particolare preoccupazione per la conduttrice.

Le parole del giornalista sulla Marcuzzi

Nello specifico parlando di Alessia Marcuzzi il giornalista e marito di Maria De Filippi si è mostrato particolarmente preoccupato. “Non vorrei che questo programma si trasformasse da opportunità a occasione sprecata per la Marcuzzi. Spero di sbagliarmi”, queste esattamente le sue parole.

Grandi ascolti per il nuovo programma di Alessia Marcuzzi

Nonostante il commento non positivo di Maurizio Costanzo ecco che il programma condotto da Alessia Marcuzzi in realtà è riuscito ad ottenere puntata dopo puntata un successo sempre più vasto. Ed infatti ogni appuntamento è seguito da più di 1 milione e mezzo di telespettatori, numeri questi che hanno tanto soddisfatto la Rai che ha scelto di allungare il programma aggiungendo un nuovo appuntamento. Inoltre lo show potrebbe essere confermato anche il prossimo anno con una seconda stagione. Al pubblico in particolar modo è tanto piaciuta la solarità e la spensieratezza mostrata dalla conduttrice che durante ogni appuntamento ha mostrato tutta la sua voglia di divertirsi ma soprattutto di divertire i telespettatori. Questo rappresenta quindi un momento di grande successo per la conduttrice nonostante la recente separazione dall’ormai ex marito Paolo Calabresi Marconi.