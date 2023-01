Maurizio Costanzo diretto con Amadeus per Sanremo 2023: “Ti do un consiglio”, botta e risposta tra i due

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo intervista Amadeus a Facciamo finta che e gli da un’idea per il prossimo Festival di Sanremo.

Si torna a parlare del Festival di Sanremo 2023, la kermesse canora più importante d’Italia che avrà inizio a breve. A parlare è stato proprio il conduttore e direttore artistico Amadeus intervenuto su Radio 101, lo show telefonico Facciamo finta che, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Ormai manca sempre meno all’inizio del Festival e di conseguenza Amadeus è sempre più presente in altre trasmissioni per dare anticipazioni e news sull’appuntamento più seguito dagli italiani. Ma cosa ha riferito nel programma di Costanzo?

Festival di Sanremo 2023, Amadeus ospite del programma Facciamo finta che di Maurizio Costanzo

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2023, condotto ancora una volta da Amadeus, per il quarto anno consecutivo. In questi giorni, il conduttore e direttore artistico è stato ospite in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche, in primis, quello intitolato “Facciamo finta che”, condotto da Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Proprio il marito di Maria De Filippi avrebbe detto ad Amadeus “Tu sei mostruosamente bravo”. Costanzo rivolgendosi ad Amadeus.“Hai fatto quattro grandi festival di Sanremo. Sei nato per fare il Festival. Poi sei anche fisicamente adatto”, questo ancora quanto aggiunto da Maurizio Costanzo il quale ne ha approfittato per lasciarsi andare ad un ricordo.

Maurizio Costanzo da un suggerimento ad Amadeus

“Io ci andai una sola volta a coordinare le conferenze stampa di Sanremo e sono finito in quei corridoi maledetti che sono lì. Tu vai con il monopattino nei corridoi?”. A quel punto avrebbe risposto il conduttore dicendo “Si sono lunghissimi. Secondo me li hanno fatti per le gambe di Baudo”. Non è tardata ad arrivare la risposta di Costanzo che ha detto “Anche io penso per quello”. Poi, il giornalista avrebbe lanciato al conduttore un’idea ovvero “Perchè non fai seguire il Festival anche da una famiglia di un paese composta da padre, madre, figlio, nonno e nonna e giudicano pure loro le canzoni?“.

Amadeus e Maurizio Costanzo, simpatico siparietto

A quel punto, il direttore artistico avrebbe risposto “Guarda, potrei anche mandarci Morandi a guardare il Festival“.“È una bella idea si può fare perché poi in effetti sono le persone che acquisiscono e che fanno proprie le canzoni dal momento in cui vanno in onda”, ha risposto Amadeus. Un botta e risposta piuttosto simpatico tra Maurizio Costanzo e Amadeus che ha tanto divertito tutte le persone che stavano seguendo la trasmissione.