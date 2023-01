The voice senior, scoppia la polemica: “Lui non doveva esibirsi su quel palco”

0 SHARES Condividi Tweet

Sul palco di The voice senior approdano due volti noti dello spettacolo. Farida e Peppe Quintale non convincono i giudici.

Nella serata di ieri, venerdì 20 gennaio 2023 è andata in onda una nuova puntata di The voice senior e come sempre è stata un grandissimo successo. Nel programma di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, ieri sera abbiamo avuto modo di vedere, a sorpresa, due volti noti della televisione italiana. Chi? Farida e Beppe Quintale. Mentre nel primo caso non si è girato nessun giudice, nel secondo invece solo Clementino ha voluto dare la possibilità a Beppe, rimanendo completamente senza parole dopo averlo riconosciuto. Flop per i giudici, è polemica.

The voice senior, due “personaggi noti dello spettacolo” approdano sul palco

Ieri, venerdì 20 gennaio 2023 è andata in onda una nuova puntata di The voice senior ed è stata la seconda puntata delle Blind Audition. Sul palco tanto ambito di The voice, sono arrivati due volti noti dello spettacolo, ovvero Farida, o meglio Concetta Gangi, e Beppe Quintale famoso attore e conduttore radiofonico e televisivo. Proprio Farida ha raccontato prima di salire sul palco, di avere una carriera alle spalle, ovvero di aver cantato per diverso tempo con Renato Zero, ammettendo anche che quest’ultimo fosse un suo fan.

Farida o Concetta Gangi non convince

Ad ogni modo, l‘esibizione di Farida non ha convinto affatto i giudici che non si sono voltati, considerando la sua esibizione troppo forzata. Sui social, invece, in molti l’hanno apprezzata ed hanno criticato i giudici per non essersi voltati e per non aver capito l’artista. Subito dopo, è stata la volta di Beppe Quintale, il famoso conduttore televisivo, il quale ha preso parte a diverse trasmissioni televisive, come Maurizio Costanzo show, Sarà vero?, Miss Italia nel mondo, Le Iene, Super, Quelli che il calcio, Stranamore e tanti altri altri.

Polemica su Beppe Quintale per l’età

Beppe si è esibito con Alta Marea di Antonello Venditti e la sua non è stata proprio una grande esibizione visto che ha convinto solo Clementino, mentre tutti gli altri non si sono voltati ma sono rimasti di stucco dopo averlo riconosciuto.“Ho sempre cantato, anche mia madre mi diceva sempre che dovevo cantare e quindi eccomi qua”. Queste le parole di Beppe sul palco di The voice. Ad ogni modo, sulla sua partecipazione sono sorte delle polemiche per via dell’età. Beppe infatti ha 59 anni, visto che è nato a Napoli il 4 agosto 1963 ed in teoria a The voice senior possono solo partecipare gli Over 60. Se si dovesse considerare l’annata, allora la situazione sarebbe diversa.