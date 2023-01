Ilary Blasi sorprende tutti e ufficializza la love story con Bastian

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha deciso di ufficializzare la sua storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian e pubblica una foto.

Torniamo a parlare di Ilary Blasi, la conduttrice televisiva una tra le più famose della televisione italiana. Sicuramente nei mesi scorsi è stata una delle più chiacchierate, visto la separazione da Francesco Totti, notizia che ha colto tutti di sorpresa. Ebbene, mentre Francesco subito dopo qualche settimana ha ufficializzato la sua relazione con Noemi Bocchi, Ilary ha aspettato un pò di tempo e soltanto lo scorso autunno ha sorpreso tutti mostrandosi con il suo nuovo compagno. Si tratta di Bastian, un imprenditore tedesco del quale però non si conosce molto. Adesso Ilary non si nasconde più.

Ilary Blasi in vacanza insieme al compagno Bastian

Ilary Blasi ci ha messo un pò, ma alla fine ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la sua storia d’amore con Bastian, l’imprenditore tedesco con il quale ha una storia da ormai diversi mesi. Se la scorsa estate ha girato il lungo e il largo insieme alla sua famiglia, adesso va in vacanza soltanto con lui. Durante le festività natalizie è volata in Thailandia con Bastian, mentre nelle scorse ore i due sono riapparsi in Francia, ed esattamente a Parigi.

La conduttrice pubblica una foto e ufficializza la sua storia con Bastian

Proprio nelle scorse ore, la conduttrice ha pubblicato la prima foto di coppia. Si tratta di una foto pubblicata su Instagram, in cui si vedono le sue gambe poggiate su quelle di Bastian, mentre si trovano in auto. Ciò che non passa inosservato sono le mani dell’imprenditore che stringono il polpaccio della conduttrice. Molto probabilmente con questa foto Ilary ha voluto confermare la sua love story con il manager.

Cena romantica in un ristorantino di Parigi

Poco prima, sempre la stessa Ilary aveva pubblicato una foto di un tavolo apparecchiato in un ristorante davvero molto romantico a Parigi. Che in qualche modo, Ilary abbia voluto anche mandare una sorta di frecciatina al suo ex, che non ha perso tempo nel rifarsi una vita? E’ questa una delle ipotesi fatte da alcuni utenti web.