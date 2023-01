Fiorello, molto infastidito sulla mancata esclusiva su Sanremo 2023: “Ci sono rimasto male, ora mi vendicherò”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosario Fiorello nel corso della puntata di Viva Rai 2 andata in onda ieri ha rivelato di esserci rimasto molto male per non avere avuto l’esclusiva su una notizia legata al Festival di Sanremo 2023.

Manca sempre meno al momento in cui su Rai 1 prenderà il via la nuova edizione del Festival di Sanremo. E giorno dopo giorno sono moltissime le esclusive, i gossip e le notizie che emergono sul celebre Festival della Musica Italiana. Molte di queste notizie sono state svelate proprio da Fiorello nel suo nuovo programma Viva Rai 2 in onda tutte le mattine. Nel corso della puntata di ieri però Fiorello è apparso abbastanza nervoso per un motivo ben specifico e non ha avuto alcun timore di esprimere tutto il suo malumore. Ma esattamente, cos’è successo?

Il malumore di Rosario Fiorello a Viva Rai 2

Prenderà il via il prossimo 7 febbraio 2023 la nuova edizione del Festival di Sanremo e giorno dopo giorno il pubblico è sempre più alla ricerca di notizie e informazioni che riguardano il celebre programma. Molte di queste informazioni sono state svelate proprio da Rosario Fiorello nel programma Viva Rai 2, e non poteva essere altrimenti dato il grande rapporto di amicizia oltre che professionale che lo lega al conduttore del Festival e Direttore Artistico Amadeus. Una notizia che però avrebbe dovuto lanciare Fiorello è stata in realtà svelata da altri sul web e sul giornale, e questo ha molto infastidito lo showman che nel corso della puntata di Viva Rai 2 andata in onda ieri ha mostrato proprio il suo malumore.

Le parole di Fiorello

“La mia vita finisce qua. Adesso può sembrare tutta una pantomima ma io ci sono rimasto male“. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Fiorello che proprio nel corso della puntata andata in onda nella mattina di ieri è apparso abbastanza infastidito da quanto accaduto. Il conduttore infatti avrebbe dovuto mandare in onda i filmati a lui inviati da Amadeus e Gianni Morandi sui duetti di Sanremo ma è stato anticipato dai giornali e dal web. Una situazione questa che ha fatto arrabbiare il conduttore di Viva Rai 2 che ha promesso vendetta. Ed infatti poco dopo si è reso protagonista di una rivelazione incredibile.

La rivelazione del celebre showman sul Festival di Sanremo

Nello specifico Rosario Fiorello ha rivelato al suo pubblico che proprio nel corso di una serata del Festival sarà presente come ospite un grande artista internazionale. E nello specifico ha rivelato che si tratterebbe di una donna di origini italiane, ma ha voluto sottolineare che non si tratta di Lady Gaga. A questo punto Fabrizio Biggi, che insieme a lui conduce la trasmissione, ha invitato il collega a fermarsi ricordandogli che divulgare delle notizie senza autorizzazione potrebbe causare qualche problema. Fiorello ha quindi poi proseguito affermando di voler far capire di chi stesse parlando senza però fare alcun nome.